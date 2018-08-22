Католики Европы совершат паломничество по святым местам России

Представители Святейшего Престола приезжают по приглашению Московского патриархата для расширения своих знаний о православном христианстве и современной русской культуре с 2015 года. Центральной темой предстоящего Летнего института станут вопросы защиты христиан и сохранения традиционных ценностей.

С 25 августа по 2 сентября 2018 года в Москве в рамках укрепления академического и гуманитарного сотрудничества Московского патриархата и Святого престола при финансовой поддержке фонда «Русский мир» и католического благотворительного фонда Ubri et Orbi пройдёт Летний институт для представителей Римско-католической церкви.

В составе слушателей – 12 представителей католического духовенства и академического сообщества. Возглавит делегацию Епископ Сен-Дье-де-Вож (Франция), президент Совета по содействию христианскому единству Конференции католических епископов Франции Монсеньор Дидье Берте. Представители Святого престола приезжают, чтобы расширить свои знания о православном христианстве и культуре сегодняшней России в целом по приглашению Московского патриархата с 2015 года. В этом году в центре обсуждения вопросы защиты христиан в разных регионах мира и сохранения традиционной нравственности.

Программа будет включать в себя знакомство с работой синодальных отделов Русской Православной Церкви, посещение святых мест и достопримечательностей Москвы, Сергиева Посада, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга, встречи с известными деятелями.

В программе встреча со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, общение с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры, митрополитом Иларионом (Алфеевым), встречи с настоятелями монастырей и руководителями Синодальных отделов Московской патриархии, с архиепископами и епископами Русской Православной Церкви.

Московская часть программы включает посещение Черниговского подворья и Общецерковной аспирантуры и докторантуры, соборов и храмов Кремля, Красной площади и Зарядья, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Сретенского монастыря и Сретенской духовной семинарии, храма святого Мартина Исповедника, пешую и речную прогулки по Москве, музыкальный концерт.

Один из дней будет обязательно посвящён Сергиеву Посаду и окрестностям – гостей встретят в Троице-Сергиевой лавре, Московской духовной академии, мемориальном комплексе имени протоиерея Александра Меня.

Далее предстоят встречи в Великом Новгороде, где делегаты также познакомятся с Кремлем и соборами, с жизненным укладом Варлаамо-Хутынского и Свято-Юрьева монастырей.

В завершение слушатели отправятся в Санкт-Петербург, где посетят музеи и храмы, католическую семинарию «Мария – Царица апостолов», Санкт-Петербургскую духовную Академию, церковь Святой Екатерины, музей-заповедник Петергоф.

Источник: портал «Русский мир»