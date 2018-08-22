Католики Европы совершат паломничество по святым местам России

Католики Европы совершат паломничество по святым местам России

Август 22, 2018

Представители Святейшего Престола приезжают по приглашению Московского патриархата для расширения своих знаний о православном христианстве и современной русской культуре с 2015 года. Центральной темой предстоящего Летнего института станут вопросы защиты христиан и сохранения традиционных ценностей. 

С 25 августа по 2 сентября 2018 года в Москве в рамках укрепления академического и гуманитарного сотрудничества Московского патриархата и Святого престола при финансовой поддержке фонда «Русский мир» и католического благотворительного фонда Ubri et Orbi пройдёт  для представителей Римско-католической церкви.

В составе слушателей – 12 представителей католического духовенства и академического сообщества. Возглавит делегацию Епископ Сен-Дье-де-Вож (Франция), президент Совета по содействию христианскому единству Конференции католических епископов Франции Монсеньор Дидье Берте. Представители Святого престола приезжают, чтобы расширить свои знания о православном христианстве и культуре сегодняшней России в целом по приглашению Московского патриархата с 2015 года. В этом году в центре обсуждения вопросы защиты христиан в разных регионах мира и сохранения традиционной нравственности.

Программа будет включать в себя знакомство с работой синодальных отделов Русской Православной Церкви, посещение святых мест и достопримечательностей Москвы, Сергиева Посада, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга, встречи с известными деятелями.

В программе встреча со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, общение с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры, митрополитом Иларионом (Алфеевым), встречи с настоятелями монастырей и руководителями Синодальных отделов Московской патриархии, с архиепископами и епископами Русской Православной Церкви.

Московская часть программы включает посещение Черниговского подворья и Общецерковной аспирантуры и докторантуры, соборов и храмов Кремля, Красной площади и Зарядья, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Сретенского монастыря и Сретенской духовной семинарии, храма святого Мартина Исповедника, пешую и речную прогулки по Москве, музыкальный концерт.

Один из дней будет обязательно посвящён Сергиеву Посаду и окрестностям – гостей встретят в Троице-Сергиевой лавре, Московской духовной академии, мемориальном комплексе имени протоиерея Александра Меня.

Далее предстоят встречи в Великом Новгороде, где делегаты также познакомятся с Кремлем и соборами, с жизненным укладом Варлаамо-Хутынского и Свято-Юрьева монастырей.

В завершение слушатели отправятся в Санкт-Петербург, где посетят музеи и храмы, католическую семинарию «Мария – Царица апостолов», Санкт-Петербургскую духовную Академию, церковь Святой Екатерины, музей-заповедник Петергоф.

 

Источник: портал «Русский мир»

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