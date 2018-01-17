Католики Бельгии встревожены злоупотреблениями при совершении эвтаназии

БРЮССЕЛЬ. Католики Бельгии встревожены тем, что законодательством страны об эвтаназии злоупотребляют для того, чтобы убивать пациентов без юридической проверки необходимых документов, сообщает издание британских католиков Catholic Herald.

Вспомогательный епископ архидиоцеза Мехелена-Брюсселя Жан Кокероль (Jean Kockerols) сказал, что обеспокоенность высказывают не только иерархи Католической Церкви Бельгии, но также многие врачи и медицинские работники.

9 января информационное агентство Бельгийской Католической Церкви «Cathobel» опубликовало статью о том, что Федеральная комиссия по контролю и оценке эвтаназии нарушает свой собственный устав, не рассмотрев ни единого случая подозрений в злоупотреблении эвтаназией.

«Шокирует то, что спустя 15 лет с момента своего создания эта комиссия не передала ни одного файла прокурорам и не осудила ни одного врача», — говорится в статье. «Она выступает в качестве судьи и присяжных и не выполняет свою роль. Она не расширяет применение закона, а нарушает его», — отмечается в публикации.

Епископ Жан Кокероль сообщил 11 января в интервью для Catholic News Agency , что Католическая Церковь давно знает, что комиссия «не работает должным образом». Он сказал, что епископы поддержат любое расследование ее деятельности или же «любые шаги для того, чтобы убедиться, что она работает так, как должна».

«Мы против эвтаназии во всех формах, и официальная позиция Церкви хорошо известна», — добавил прелат.

Эвтаназия и ассистируемое самоубийство были легализованы в традиционно католической Бельгии в 2002 году. По данным Министерства здравоохранения Бельгии, смертность от эвтаназии каждый год возрастает на 27 процентов.

Федеральная комиссия по эвтаназии, возглавляемая доктором Вимом Дистелмансом (WimDistelmans), практиком эвтаназии, должна подтвердить, что смерть в результате эвтаназии соответствует процедурам, изложенным в законе, со ссылкой на предполагаемые нарушения. Это необходимо предпринять в течение двух месяцев и представить отчет государственному прокурору.

В то же время, в своем сообщении «Cathobel» отмечает , что недавно один член комиссии подал в отставку, когда дело пациента, страдающего деменцией, убитого без его согласия, не было передано прокурору.

Еще одним из недавних вопиющих случаев злоупотребления стало убийство посредством эвтаназии 38-летней женщины, которая страдала от аутизма и попросила об эвтаназии после неудачных романтических отношений. При этом ответственная за принятие решения комиссия не рассмотрела жалобы от семьи пациентки.

Епископ Кокероль сказал, что он рад, что выдающиеся бельгийцы сейчас обсуждают практику эвтаназии, а не подают в отставку. Он добавил, что общественная поддержка эвтаназии остается широко распространенной, особенно в фламандско-язычных регионах страны, но говорит, что важно, чтобы «моральная опасность» эвтаназии была лучше осознана.

«Даже если сейчас нет шансов на юридические изменения, Церковь может работать на моральном и пастырском уровне с медицинским персоналом и поддерживать критические голоса», — сказал епископ.

«Мы обсуждали более жесткое применение церковных правил в отношении тех, кто поддерживает эвтаназию. Но мы также должны быть осторожными, учитывая каждую ситуацию с ее нюансами», — отметил прелат.

Источник: Седмица.ру