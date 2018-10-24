Католическая Церковь в свете статистических данных

Каждый год в связи со Всемирным Днём миссий, Который в этом году отмечался в 92-й раз, в воскресенье 21 октября, Служба новостей «Фидес» (Fides News Service) предлагает познакомиться со статистикой, дающей общее представление о миссии Церкви в мировом масштабе. Данные взяты из последнего издания «Статистический справочник Церкви» (“Church’s Book of Statistics”, данные на 31 декабря 2016 года). Изменения – увеличение и уменьшение показателей по сравнению с 2015 годом – отмечены соответственно знаками + и – в скобках. Перевод сообщения агенства Fides помещен на сайте РУСКАТОЛИК.РФ

Население земного шара

На 31 декабря 2016 года население Земли составляло 7.352.289.000 человек, что на 103.348.000 человек больше по сравнению с предыдущим годом. Рост населения отмечен на всех континентах, включая Европу: самый значительный прирост отмечен в Азии (+49.767.000) и Африке (+42.898.000), за ними следует Америка (+8.519.000), Европа (+1.307.000) и Океания (+857.000).

Католики

На ту же дату число католиков в мире составляло 1.299.059.000 человек с общим приростом в 14.249.000. Рост наблюдался на всех континентах за исключением Европы (-240.000), где уменьшение числа католиков наблюдается третий год подряд. Наибольший прирос отмечен в Африке (+6.265.000) и Америке (+6.023.000), затем идёт Азия (+1.956.000) и Океания (+254.000). Доля католиков в мире увеличилась на 0.05%, достигнув 17.67% от общей численности населения Земли. По континентам этот процентный прирост распределился следующим образом: рост в Америке (+0.06), в Азии (+0.01) и Океании (+0.02), и уменьшение в Африке (-0.18) и в Европе (-0.11).

Число жителей и число католиков на одного священника

В этом году общее число жителей на одного священника в мире увеличилось на 254 человека, составив в среднем 14.336 жителей на одного священника. Распределение по континентам таково: увеличилось в Африке (+271), Америке (+108), Европе (+66) и Океании (+181). Уменьшение этого показателя наблюдалось только в Азии (-264).

Число католиков на одного священника в мире увеличилось на 39 человек, составив в среднем 3.130 католиков на одного священника. Этот показатель также увеличился на всех континентах: Африка (+7), Америка (+74); Европа (+22) и Океания (+52), кроме Азии (-13).

Церковные округа и миссионерские станции

Число церковных округов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10 единиц, составив 3 016. Новые округа учреждены в Африке (+3), Америке (+3), Азии (+3) и Европе (+1). В Океании число округов осталось неизменным.

Число миссионерских станций, на которых постоянно проживает священник составило 2 140 (на 581 больше, чем в прошлом году). Их уменьшение отмечено только в Африке (-63), тогда как рост был отмечен в Америке (+98), Азии (+151), Европе (+364) и Океании (+31).

Число миссионерских станций без постоянно проживающего священника уменьшилось на 513 единиц и составило 142 487. Рост отмечен в Африке (+135), Европе (+456) и Океании (+91). Уменьшилось их число в Америке (-35) и Азии (-1 160).

Епископы

Число епископов в мире увеличилось на 49 человек, достигнув 5.353. Увеличилось число и епархиальных, и монашествующих епископов. Епархиальных епископов стало 4.063 (больше на 27), тогда как монашествующих епископов стало 1.263 (больше на 22).

Увеличение числа епархиальных епископов отмечено в Америке (+20); Азии (+9) и Европе (+3), а уменьшение – в Африке (-2) и Океании (-3). Число монашествующих епископов увеличилось на всех континентах, кроме Азии (-7): Африка (+5), Америка (+14), Европа (+8), Океания (+2).

Священники

Общее число священников в мире в этом году снова уменьшилось: до 414 969 (-687). Наибольшее уменьшение отмечается снова в Европе (-2 583). Некоторое уменьшение наблюдалось и в Америке (-589). Рост числа священников отмечен в Африке (+1 181) и в Азии (+1 304). В Океании показатель не изменился. Число епархиальных священников увеличилось на 317 человек, достигнув общего количества 281 831. Уменьшился этот показатель только в Европе (-1 611), а увеличился в Африке (+983); Америке (+180), Азии (+744) и Океании (+21). Число монашествующих священников уменьшилось до 133 138 человек (- 1 004). Рост показателя, как и в предыдущие годы отмечен в Африке (+198) и в Азии (+560), тогда как на других континентах эти показатели упали: Америка (-769), Европа (-972), Океания (-21).

Постоянные дьяконы

Число постоянных дьяконов в мире увеличилось на 1 057 человек, достигнув 46 312. Наибольший прирост, как и в прошлом году, имеет место в Америке (+842), за которой идёт Европа (+145), Океания (+45), Африка (+22) и Азия (+3).

Епархиальных постоянных дьяконов в мире 45 609, что на 982 человека больше, чем в прошлом году. Их число увеличилось на всех континентах, кроме Азии (-38): в Африке (+36), в Америке (+807), в Европе (+130) и в Океании (+47).

Число монашествующих постоянных дьяконов достигло 703, увеличившись на 75 человек по сравнению с прошлым годом. Этот показатель уменьшился в Африке (-14) и Океании (-2), но увеличился в Азии (+41), Америке (+35) и Европе (+15).

Монахи и монахини

Число монашествующих уменьшается уже 4 года подряд и достигло 52 625 человек, что на 1 604 человек меньше, чем в предыдущий год. Причём уменьшение отмечено на всех континентах: в Африке (-50), в Америке (-503), в Азии (-373), в Европе (-614) и в Океании (-64). В этом году наблюдалось общее сокращение численности женских монашеских орденов: уменьшение составило 10 885 человек и общее число монахинь сократилось до 659 445. Рост отмечен только в Африке (+943) и Азии (+533), а уменьшение – в Америке (-3 775), Европе (-8 370) и Океании (-216).

Институты посвящённой жизни мирян, мужские и женские

Число членов мужских институтов посвящённой жизни составляет 618 человек, что на 79 человек меньше, чем в прошлом году, когда наблюдался рост этого показателя. По континентам динамика такая: прирост в Африке (+2) и Азии (+4), уменьшение в Америке (-77) и в Европе (-8). В Океании показатель остался без изменений, как и в предыдущий год.

Численность женских институтов посвящённой жизни уменьшилась в этом году на 459, составив в целом 22 400 человек. Прирост наблюдался только в Африке (+113), тогда как уменьшение отмечено в Америке (-33), Азии (-35), Европе (-502) и Океании (-2).

Миряне миссионеры и катехизаторы

Число миссионеров мирян в мире составило 354 743 человек, с наибольшим приростом в Америке (+4 728) и некоторым приростом в Африке (+759). Уменьшение показателя отмечено в Азии (-1 569), в Европе (-921) и Океании (-55). Число мирян катехизаторов уменьшилось в мире на 36 364 человека и составило в текущем году 3 086 289.

Увеличился показатель только в Африке (+10 669), а уменьшился в Америке (-20 407), Азии (-12 896), Европе (-13 417) и Океании (-313).

Семинаристы высших духовных семинарий

Число семинаристов в высших семинариях уменьшилось в этом году на 683 человека и составило в целом 116 160. Рост имел место в Африке (+1 455) и в Азии (+9), в то время как убыль снова отмечена в Америке (-1 123), Европе (-964) и Океании (-60).

Число епархиальных семинаристов составляет 71 117 человек (+999 по сравнению с предыдущим годом). Число семинаристов-монашествующих составляет 45 043 человека (-1 682). Число епархиальных семинаристов увеличилось в Африке (+1 059), Азии (+310) и Америке (+16), а уменьшилось в Европе (-381) и Океании (-5). Число монашествующих семинаристов увеличилось только в Африке (+396), а уменьшилось в Америке (-1 139), Азии (-301), Европе (-583) и Океании (-55).

Католические школы и образование

В области образования Католическая Церковь заведует 72 826 детскими садами, которые посещает 7 313 370 детей; 96 573 начальными школами, в которых обучается 35 125 124 учеников; 47 862 средними школами, в которых учится 19 956 347 учеников. Церковь также заботится о 2 509 457 учащихся старших классов и 3 049 548 студентах университетов.

Католические благотворительные организации и центры здравоохранения

Благотворительные организации и центры здравоохранения, которые принадлежат Католической Церкви включают в себя: 5 287 больниц, больше всего в Америке (1 530) и Африке (1 321); 15 937 амбулаторий, в основном в Африке (5 177), Америке (4 430) и Азии (3 300); 610 лепрозориев, в основном в Азии (352) и Африке (192); 15 722 домов для престарелых, хронически больных и инвалидов, в основном в Европе (8 127) и Америке (3 763); 9 552 детских домов, в основном в Азии (3 660); 11 758 яслей, в основном в Азии (3 295) и Америке (3 191); 13 897 консультативных центров для супругов, в основном в Европе (5 664) и Америке (4 984); 3 506 социально-реабилитационных центров и 35 746 других организаций.

Церковные округа, подчинённые Конгрегации Евангелизации Народов

На конец отчётного года существовало 1 114 таких округов, что на 3 больше, чем в прошлом году. Большинство из них находится в Африке (511) и в Азии (482), остальные в Америке (75) и Океании (46).