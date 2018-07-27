«Каритас» призывает встать на борьбу с голодом в регионе Сахеля

6 миллионов человек подвергаются риску голода, 1,6 миллиона детей лишены права на питание и здоровье. ООН бьет тревогу, сообщая о том, что регион Сахеля переживает самый тяжёлый кризис с 2012 года. Католический фонд «Каритас» призывает к мобилизации поместных Церквей и правительств.

Международная католический фонд «Каритас» вновь мобилизуется вместе с ООН и поместными Церквами, привлекая внимание мирового сообщества к региону Сахеля. Люди на этих территориях страдают от длительной засухи, а также от политической нестабильности и конфликтов различного рода. На обширном пространстве, включающем в себя Сенегал и Чад, Мавританию, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Камерун, шесть миллионов человек изо всех сил пытаются удовлетворить свои ежедневные потребности в продовольствии, а серьезное недоедание угрожает жизни 1,6 миллионов детей, лишённых всех прав.

Это худший кризис, наблюдаемый в регионе с 2012 года, и в ближайшие месяцы ситуация может ухудшиться, если не будут предприняты существенные вмешательства, которые позволят людям орошать и обрабатывать свои поля. «Гуманитарная ситуация в Нигере драматична, она ухудшается изо дня в день из-за сильной нестабильности в регионах Диффа, Тиллабери и Тахуа», — говорит Раймонд Йоро, генеральный секретарь отделения «Каритас» в Нигере: число людей, нуждающихся в этой африканской стране выросло до 2,3 млн., что на 400 тыс. больше по сравнению с 2017 годом.

Сахель — один из регионов в мире, который больше других страдает от повышения температуры вследствие изменения климата. Сокращение урожаев, гибель животных, повышение цен на продовольствие становятся факторами кризиса. К этому добавляются многочисленные вооруженные конфликты и нестабильность в регионе.

Отделения «Каритас» стран региона Сахеля незамедлительно активизировали действия в секторе продовольственной безопасности. В частности, сотрудники этой организации занимаются распределением ваучеров на покупку продуктов для семей, испытывающих трудности в Буркина-Фасо; поставкой инструментов и других материалов для жителей Нигера; инициативами по созданию информационных систем и предупреждений о тенденциях климата и осадков в Мавритании.

Итальянское отделение «Каритас» выделило средства в поддержку Буркина-Фасо, Нигера, Мавритании, Сенегала и Камеруна. Фонд призвал христианские общины и людей доброй воли оказать конкретную помощь населению, пострадавшему от этой чрезвычайной ситуации. «Каритас» обратился к правительствам этих стран с призывом выработать новую и более эффективную политику по устранению причин этого кризиса, защитить право населения на пропитание, а также стабилизировать мир в регионе.

Источник: Vatican News