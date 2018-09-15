Кардинал Паролин находится с визитом в Молдове

15 и 16 сентября ватиканский государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин впервые находится с официальным визитом в Молдове, сообщает Vatican News.

Утром в первый день визита иерарх встретился с президентом Республики Игорем Додоном и представителями властей.

15 сентября кардинал также посетит социальный центр имени Папы Франциска, действующий под эгидой фонда «Regina Pacis» («Царица мира»): здесь он встретится с бедными детьми, о которых заботится Церковь.

В 14 часов ватиканский госсекретарь примет участие и во Всемирном конгрессе семей, который проходит в эти дни в Кишинёве.

В 18 часов кардинал возглавит Святую Мессу в столичном кафедральном соборе по случаю 25-летия присутствия Католической Церкви в Республике Молдова. Ватиканскому иерарху сослужат епископ Кишиневский монс. Антон Коша, апостольский нунций в Румынии и Республике Молдова монс. Мигель Маури, епископы Ясские монс. Питер Гергель и монс. Аурел Перка.

В воскресенье 16 сентября кардинал Паролин будет предстоятельствовать на Святой Мессе в католическом приходе Тирасполя, где освятит новый алтарь.

Вечером того же дня иерарх возвратится в Ватикан.