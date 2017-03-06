Кардинал Ныч призвал Польшу принимать беженцев

Архиепископ Варшавский кардинал Казимеж Ныч выступил с призывом к польской общественности принять несколько сотен сирийских беженцев, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

В пастырском послании по случаю Пепельной среды, опубликованном в различных СМИ, кардинал подчеркивает, насколько важно для христианина принимать беженцев. «От этого зависит имидж Польши и Церкви в Польше», — констатирует иерарх, призывая власти страны к большей открытости.

В настоящий момент в Польше идут горячие дебаты между теми, кто считает, что помощь следует отправлять исключительно в Сирию, и теми, кто выступает за прием беженцев в Польше.

В первом направлении уже действует местное отделение «Каритас» посредством гуманитарной акции «От семьи к семье». Она началась еще в октябре прошлого года и заключается в том, что семьи, приходы, общины, епископы и предприятия берут на себя полное обеспечение одной сирийской семьи в течение полугода. К начинанию уже примкнули многие епископы, 400 приходов, около сорока монашеских общин, более 450 священников и более 5 тысяч польских семей. В настоящее время более 1700 сирийских семей, в первую очередь в Алеппо и в лагерях беженцев в Ливане, получают финансовую помощь в рамках акции «От семьи к семье».

Кардинал Ныч выразил надежду, что, помимо акции «Каритас», будут открыты также гуманитарные коридоры для приема сотен беженцев из Сирии, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Кардинал обращается также к государственным учреждениям. Министр семьи и труда Эльжбета Рафальска в ответ на воззвание иерарха заявила, что со стороны правительства прием беженцев возможен, «но если говорить о конкретных шагах, то нужно знать, на кого они направлены и каков объем необходимой помощи».

Источник: Радио Ватикана