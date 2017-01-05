Кардинал Бассетти об отношении Церкви к мигрантам

3 января Ватиканская газета «L’Osservatore Romano» опубликовала статью кардинала Гуалтьеро Бассетти, в которой итальянский иерарх размышляет об отношении современной Католической Церкви к злободневному феномену миграции. В последние годы, пишет кардинал, распространился коллективный страх перед «бедным иностранцем», то есть мигрантом, что в какой-то мере представляет собой объяснимую психологическую реакцию, которую однако нельзя принимать в качестве направляющего стимула. Если не истолковывать истоки этого страха в семьях, школах, ассоциациях, политических и церковных структурах, то он может стать основой таких спорных явлений, как популизм, ксенофобия, желание воздвигать стены национализма, приводя таким образом к «воинствующему антигуманизму».

Эти негативные явления, пишет кардинал, хотя иногда встречаются с неким одобрением в католических кругах, полностью отрицают традиционное учение Церкви о достоинстве человеческой личности. Они являются антиподом христианского гуманизма, которому посвящено великое наследие Второго Ватиканского собора, а также пастырские программы итальянской Церкви и — особенно в последние десятилетия — учительство Римских Пап.

Принципы христианского гуманизма основываются не на мирских идеях антропоцентризма, но на незыблемом достоинстве каждого человека в любой момент его жизни, в любых ситуациях, и прежде всего — когда обстоятельства превращают человека в нищего, мигранта, беженца. Католическая Церковь всегда выходила навстречу самым обездоленным и отверженным, пишет кардинал, вспоминая обширный ряд исторических церковных инициатив и документов. Преемником этой линии является и Папа Франциск. В этом контексте кардинал Бассетти выделил в нынешнем понтификате два аспекта: во-первых, образование нового ватиканского Департамента по целостному развитию человеческой личности, что является выражением наследия христианского гуманизма в продолжение учительства предыдущих Римских Пап. Во-вторых, это личный ответ Папы Франциска на потоки беженцев и нынешнее явление массовой миграции. Святейший Отец подчеркнул этот аспект ещё в самом начале своего понитификата, посетив беженцев и мигрантов на острове Лампедуза в 2013 году. Эта поездка, по мнению всех комментаторов, стала исторической.

В завершение своей статьи кардинал Гуалтьеро Бассетти пишет:

«Перед лицом скандала нищеты — который мигранты и беженцы демонстрируют миру в самой жестокой и шокирующей форме — каждый человек стоит на раздорожье, перед выбором пути: либо пойти дорогой христианского гуманизма (…), в отношении которого Папа Павел VI решительно заявлял, что для Церкви ‘никто не чужд, никто не исключён, никто не далёк’; либо выбрать иную дорогу: путь антигуманизма, который делит людей на высшую и низшую категории, на обладающих правами и бесправных, на людей и рабов, на людей и тех, кто является вещью».

Источник: Радио Ватикана