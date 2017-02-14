Как можно радоваться в Раю, зная, что кто-то из близких обречен на вечную погибель?

Как можно радоваться, находясь в вечном блаженстве, то есть состоянии полного счастья, зная, что кто-то из твоих близких оказался в преисподней? Сформулируем этот вопрос иначе: может ли радоваться Бог, любовь Которого превосходит любовь всех людей, вместе взятых, зная, что хотя бы одно из Его возлюбленных созданий находится в аду? Как могут радоваться этому святые или наша Небесная Матерь – Дева Мария? Как можно испытывать от этого блаженство, то есть счастье?

Разумеется, совершенно неправильно думать, будто Бог может радоваться тому, что кто-то оказался в аду. Бог не сотворил ад, точно так же, как не сотворил Он грех и смерть. Ад – это «создание созданий», если так можно выразиться, а именно бунтующих ангелов и нераскаявшихся людей-грешников. Бог никого не посылает в ад, хотя мы и находим в Священном Писании фразы об этом: но речь идет об антропоморфическом языке, то есть о языке, посредством которого для объяснения тех или иных Божественных реалий священный автор использует выражения, присущие и понятные человеку, приписывая те или иные действия Богу.

В ад человек отправляется сам, прямым или косвенным образом подготовив себе такую участь и отвергая, по собственной инициативе, любую помощь, какую Господь постоянно предлагает ему до самого конца. Ад – это выбор человека в пользу вечной враждебности по отношению к Богу и Его любви.

Сам Бог во Христе пострадал от этого негативного выбора человека, и пострадал безмерно: Его боль превосходит боль всех людей, вместе взятых. Страдания Христа длятся вечно в том смысле, что непрерывно приносятся в бескровную жертву на Небесах. В Своей боли Христос взял на Себя боль каждого человека. С самого первого мгновения Он взял на Себя также боль, испытываемую родителями из-за вечной погибели их детей, боль всех людей, испытываемую из-за вечной погибели их родных. И каждый человек в Раю вновь находит во Христе собственную боль – но не как переживание чувств, а как бескровный, преображенный опыт.

В «Сумме теологии» святой Фома Аквинский задается вопросом о том, радуются ли святые в Раю мучениям обреченных грешников, и отвечает на этот вопрос отрицательно. Точно так же родители, пребывающие в вечном блаженстве Рая, не могут радоваться страданиям своих детей. Фома Аквинский добавляет: «Радоваться чужим страданиям как таковым – это плод ненависти». Святые созерцают бесконечную любовь Христа и созерцают также Его безмерную боль, ту самую боль, которая включает и нашу боль, пожертвованную Им также и за тех, кто нашел вечную погибель. Эта боль и сожаление не являются переживанием чувств, как в земной жизни, но они преображены. Такое же сожаление, подобно Христу, испытывают и святые оттого, что принесенная в жертву боль Христа подвергается презрению и часто отвергается.

Хотя в Раю и невозможна радость от вечной погибели других, в нем радуются справедливости Бога, которая воздает неодинаково за зло и добро, за героические добродетели и за чудовищные преступления.

Источник: Радио Ватикана