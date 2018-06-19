Известный в городе юрист поддержит католиков в борьбе за возвращение здания храма в Кирове

Юрист Ян Чеботарев сообщил на своей странице в соцсети, что намерен помочь кировским католикам оспорить решение областного правительства об отказе в передаче Римско-Католической Церкви помещений Александровского костела, — сообщает информационный портал Newsler.ru.

«Исковое заявление направлено ответчикам, а также Кировской филармонии, в оперативном управлении которой здание и находится, и в суд. На следующей неделе, думаю, решится вопрос о принятии иска и будет назначено предварительное судебное заседание», — пишет юрист. Если здание костела передадут католикам, филармония сможет и дальше использовать помещения, отметил Ян Чеботарев. Но на этот раз — не в ущерб верующим.

«Месса — превыше всего, музыка — потом, вечерами, — считает он. — Действительно странно, что почему-то права Римско-Католической Церкви в современной России, являющейся по Конституции светским государством, существенно отличаются от прав РПЦ МП. Причем в меньшую сторону. Костел у католиков забрали? Надо отдать! Все религии равны. Должны быть».