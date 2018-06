Иракской монахине, пострадавшей от ИГИЛ, второй раз отказано во въезде в Великобританию

Иракской монахине-доминиканке, пострадавшей от ИГИЛ, уже во второй раз отказано во въезде в Великобританию. Об этом сообщает издание британских католиков «Сatholic Нerald».

Сестра Бан Мадлин ранее подала заявку на получение британской визы для посещения своей больной сестры, но в марте ей было отказано в разрешении приехать в Великобританию. Второе заявление на месячную поездку с целью увидеть семью ее сестры, было отклонено в июне этого года.

Письмо из визового и иммиграционного отдела британского Министерства внутренних дел известило монахиню о том, что она не удовлетворяет иммиграционным правилам. В британском МВД сочли, что Бан Мадлин не смогла доказать, что у нее имеется достаточно средств, и что она «искренне стремится посетить свою семью, а не пытаться превратить Великобританию в свой главный дом».

Отец Бенедикт Кили, основатель портала Nasarean.org, написал на своей странице в Твиттере: «Великобритания во второй раз отказала в визе моему другу, иракской монахине сестре Бан Мадлин, изгнанной из своего монастыря боевиками ИГИЛ, но неприемлемой для месячного визита в Великобританию. Что не так с Британией?»

