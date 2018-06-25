Иракской монахине, пострадавшей от ИГИЛ, второй раз отказано во въезде в Великобританию

Иракской монахине-доминиканке, пострадавшей от ИГИЛ, уже во второй раз отказано во въезде в Великобританию. Об этом сообщает издание британских католиков «Сatholic Нerald».

Сестра Бан Мадлин ранее подала заявку на получение британской визы для посещения своей больной сестры, но в марте ей было отказано в разрешении приехать в Великобританию. Второе заявление на месячную поездку с целью увидеть семью ее сестры, было отклонено в июне этого года.

Письмо из визового и иммиграционного отдела британского Министерства внутренних дел известило монахиню о том, что она не удовлетворяет иммиграционным правилам. В британском МВД сочли, что Бан Мадлин не смогла доказать, что у нее имеется достаточно средств, и что она «искренне стремится посетить свою семью, а не пытаться превратить Великобританию в свой главный дом».

Отец Бенедикт Кили, основатель портала Nasarean.org, написал на своей странице в Твиттере: «Великобритания во второй раз отказала в визе моему другу, иракской монахине сестре Бан Мадлин, изгнанной из своего монастыря боевиками ИГИЛ, но неприемлемой для месячного визита в Великобританию. Что не так с Британией?»

The U.K. has, for the second time, denied a visa to my friend, Iraqi nun Sister Ban Madleen- driven out of her convent by ISIS but unacceptable for a month’s visit to the U.K. what is wrong with Britain? pic.twitter.com/rMwbgW018t — Benedict Kiely (@benedict_kiely) 20 июня 2018 г.

Бан Мадлин, чей доминиканский монастырь в христианском городе Каракаш на равнине Ниневии был занят боевиками «Исламского государства» в течение двух лет, поселилась в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, где она создала дошкольные центры.

В декабре 2016 года трем архиепископам из Ирака и Сирии было отказано во въезде в Великобританию, несмотря на приглашение британской епархии Сирийской Церкви на освящение первого сирийского собора в Великобритании, в котором принял участие принц Чарльз.

По словам Бенедикта Кили, еще одна иракская монахиня-доминиканка с Оксфордским дипломом доктора философии, специалист с области библейского богословия, также дважды получала отказ в получении британской визы.

В прошлом году Институт Святого Ансельма, католический институт, обучающий священников и монахинь в Маргейте (графство Кент) объявил, что был вынужден закрыться из-за проблем с заявками на получение визы для иностранных студентов.

Источник: Седмица.ру