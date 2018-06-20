«Guardian»: Грузия и Гана – единственные в мире страны, где молодежь религиознее старших

Грузия и Гана являются единственными странами, где молодые люди в возрасте 18-39 лет более религиозны, чем люди в возрасте 40 лет и старше. Об этом сообщило 18 июня британское издание «Гардиан» со ссылкой на глобальный анализ Вашингтонского исследовательского центра Pew (Research Center Pew), о чём пишет агентство Благовест-инфо. Статья в «Гардиан» озаглавлена так: «Молодежь более религиозна, чем старшие, только в двух странах мира». В подзаголовке отмечается: «Согласно глобальному анализу, молодые люди более религиозны, чем старшие, только в двух странах — Гане и бывшей советской республике Грузии».

Анализ исследовательского центра Pew был проведен в 106 странах. «Хотя размер возрастной разницы варьируется от страны к стране, усреднение национальных результатов в каждой из обследованных стран дает четкую глобальную картину: 51% молодых людей в средней стране считают религию очень важной, между тем в возрасте 40 лет и старше очень важной религию считают 57% — разница в 6 процентных пунктов», — отмечается в исследовании. Особенно велика разница между верующим младшим и старшим поколением в США и странах Европы. Страны с наибольшим разрывом – до 20% и выше между верующим младшим и старшим поколением – это Польша, Греция, Чили, Румыния и Португалия. В США разница между религиозной молодежью и старшим поколением составляет 17 пунктов, а в Ирландии – девять. Великобритания входит в 58 стран, где между молодыми и пожилыми людьми нет существенной разницы в отношении к религии.

В Ливане, где большинство населения – мусульмане, но с большим количеством христианского населения, существует разрыв в 20% между молодыми и пожилыми людьми, для которых религия очень важна. В Иране количество людей после сорока на девять пунктов превышает количество верующей молодежи. Похожий возрастной разрыв наблюдается и в большинстве стран Латинской Америки и Карибского бассейна, примерно в половине европейских стран и в Северной Америке.

«Хотя возрастной разрыв в религиозных обязательствах в некоторых странах больше, чем в других, он встречается во многих разных экономических и социальных контекстах — в развивающихся странах, а также в развитых индустриальных странах, в странах с мусульманским большинством, а также преимущественно христианских государствах и в обществах, которые в целом являются высоко религиозными, а также в сравнительно светских», — отмечается в исследовании. В докладе под названием «Пространство возраста в религии во всем мире» говорится, что общее объяснение заключается в том, что «новые поколения становятся менее религиозными в тандеме с экономическим развитием, поскольку коллективные заботы о повседневном выживании становятся менее распространенными, а трагические события становятся менее частыми».

«Согласно этой линии мышления, каждое поколение в устойчиво развивающемся обществе было бы менее религиозным, чем последнее, что объясняет, почему молодые люди менее религиозны, чем старшие люди», — отмечают исследователи. Объяснить разрыв может и тот факт, что образование в мире улучшается. Кроме того, тенденция обращаться к религии возрастает из-за того, что люди, становясь старше, чаще сталкиваются со смертью. В докладе также отмечается, что самые религиозные районы мира переживают самый быстрый рост населения из-за высокого уровня рождаемости и относительно молодого населения.