Грузинская Православная Церковь полагает, что церковную проблему на Украине должны решать Москва и Константинополь

Церковную проблему на Украине должны решать прежде всего Москва и Константинополь, Грузинская Православная Церковь (ГПЦ) воздержится от поспешных оценок, говорится в официальном заявлении ГПЦ на ее сайте.

«Думаем, что на данном этапе мы не должны делать поспешных оценок до тех пор, пока две стороны не сформулируют свои официальные и не подвластные апелляциям положения на основе норм канонического права», — говорится в заявлении ГПЦ.

«В целом тема (с Церковью на Украине) очень тонкая, ее нужно обсуждать и решать прежде всего между двумя этими Патриархатами», — отмечается в обращении.

Источник: РИА-Новости