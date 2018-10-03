Грузинская Православная Церковь полагает, что церковную проблему на Украине должны решать Москва и Константинополь
Церковную проблему на Украине должны решать прежде всего Москва и Константинополь, Грузинская Православная Церковь (ГПЦ) воздержится от поспешных оценок, говорится в официальном заявлении ГПЦ на ее сайте.
«В целом тема (с Церковью на Украине) очень тонкая, ее нужно обсуждать и решать прежде всего между двумя этими Патриархатами», — отмечается в обращении.
Источник: РИА-Новости
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