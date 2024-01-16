ВСС: Папа Франциск хочет организовать в Ватикане переговоры Москвы и Киева

Папа Римский Франциск разрабатывает возможность проведения переговоров представителей России и Украины в Ватикане для сверки позиций сторон, рассказал РИА Новости поддерживающий общение с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

«Сейчас Папа готовит мини-саммит у себя по мирным переговорам. То есть разрабатывается с дипкорпусом как российским, так и украинским, идея приглашения делегатов той и другой страны в Ватикан для налаживания переговоров, для сверки обоюдных позиций», – сказал Севастьянов РИА Новости.

Он также отметил, что в настоящее время Папа Римский проводит консультации на эту тему.

До этого Папа Римский в своем рождественском послании Urbi et Orbi («Граду и миру») призвал закончить войны. Он отметил, что невозможно говорить о мире, так как производство и торговля оружием в мире растут.