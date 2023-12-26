Рождественское послание Папы Франциска «Граду и миру»

В полдень 25 декабря Святейший Отец Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным посланием Urbi et Orbi – «Граду и миру» и после чтения молитвы «Ангел Господень» преподал торжественное апостольское благословение.

Обращаясь к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра, Епископ Рима сказал:

Дорогие братья и сёстры, поздравляю вас с Рождеством!

Взоры и сердца христиан всего мира обращены к Вифлеему; там, где в эти дни царят боль и молчание, звучит веками ожидаемая весть: «Родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2,11). Эти слова ангела в небе Вифлеема обращены и к нам. Наполняет уверенностью и надеждой осознание того, что Господь родился ради нас; что предвечное Слово Отца, бесконечный Бог, поселился среди нас. Став плотью, Он пришёл «обитать с нами» (Ин 1,14), и эта весть изменяет ход истории!

Из Вифлеема пришла «великая радость» (Лк 2,10). Но какая именно? Не мимолетное счастье мира сего и не радость развлечений, а «великая» радость, ибо она делает нас «великими». Ведь сегодня мы, люди, с нашими ограничениями, облекаемся в неслыханную надежду на то, что мы рождены для Небес. Да, Иисус, наш брат, пришел, чтобы Его Отец стал нашим Отцом: хрупкое Дитя открывает нам нежность Бога; и даже больше: Он, Единородный от Отца, дарует нам «власть быть чадами Божиими» (Ин 1,12). Эта радость утешает сердце, обновляет надежду и приносит мир: это радость Святого Духа, радость — быть возлюбленными детьми.

Братья и сёстры, сегодня в Вифлееме среди тьмы земной зажглось это неугасимое пламя, сегодня над тьмой мира сего воцарился свет Божий, «просвещающий всякого человека» (Ин 1,9). Братья и сёстры, возрадуемся этой благодати! Радуйтесь, вы, потерявшие уверенность и определённость, ибо вы не одиноки, вы не одни: Христос родился для вас! Радуйтесь, потерявшие надежду, ибо Господь протягивает к вам руку: Он не показывает на вас обвинительным перстом, но протягивает Свою детскую ручку, чтобы освободить от страхов, избавить от усталости и показать, что в Его глазах вы драгоценны. Радуйтесь, те, кто не может найти мира в сердце, ибо для вас исполнилось древнее пророчество Исайи: «Младенец родился нам – Сын дан нам <…> и нарекут имя Ему: <…> Князь мира» (9,6). Согласно Писанию, Его миру и Царству «нет предела» (9,7).

В Священном Писании Князь мира противопоставлен «князю мира сего» (Ин 12,31), который, сея смерть, действует против Господа, «жизнелюбца» (Прем. 11,27). Мы видим его действие в Вифлееме, когда после рождения Спасителя происходит избиение невинных младенцев. Как же много в мире расправ над невинными: в утробе матери, на путях людей, отчаявшихся в поисках надежды, в жизни множества детей, чьи ранние годы опустошены войной. Они – маленькие Иисусы сегодняшнего дня, чьё детство разрушено войной, искалечено войнами.

Поэтому сказать «да» Князю мира – значит сказать «нет» войне, смело сказать «нет» любой войне, самой логике войны, бесцельному пути, поражению без победителя, безумию без оправданий. Война – это бесцельный путь, поражение без победителя, безумие без оправданий. Но чтобы сказать «нет» войне, нужно сказать «нет» оружию. Ведь если человек с неустойчивым и израненным сердцем обнаружит в своих руках орудия смерти, рано или поздно он ими воспользуется. И как можно говорить о мире, если производство, продажа и торговля оружием растут? Сегодня, как и во времена Ирода, козни зла, противостоящие Божественному свету, движутся в тени лицемерия и сокрытия: сколько же вооружённых убийств происходит в оглушительной тишине, без ведома многих! Люди, которым нужно не оружие, а хлеб, которые борются за существование и призывают к миру, не знают, сколько государственных денег выделяется на вооружение. А ведь они должны знать! Пусть об этом говорят, пусть об этом пишут, чтобы были известны интересы и прибыли, которые дёргают за ниточки войн.

Исаия, пророчествовавший о Князе мира, писал о дне, когда «не поднимет народ на народ меча»; он писал о дне, когда люди «не будут более учиться воевать», но «перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы» (2,4). С Божьей помощью давайте приближать этот день!

Да приблизится он к Израилю и Палестине, где война сотрясает жизнь населения. Я обнимаю их всех, особенно христианские общины Газы, приход в Газе, общины всей Святой Земли. Я ношу в сердце скорбь о жертвах чудовищного нападения 7 октября и снова обращаюсь с настоятельным призывом освободить тех, кто ещё находится в заложниках. Я прошу прекратить военные операции с их ужасающими последствиями в виде жертв среди невинных гражданских лиц, а также исправить отчаянную гуманитарную ситуацию, позволив прибыть помощи. Да прекратится разжигание насилия и ненависти, а палестинская проблема да будет решена путём искреннего и настойчивого диалога между сторонами, диалога, подкреплённого сильной политической волей и поддержкой международного сообщества. Братья и сёстры, помолимся о мире в Палестине и Израиле.

Мои мысли обращены к населению истерзанной Сирии и к страждущим жителям Йемена. Я думаю о возлюбленном ливанском народе и молюсь, дабы он поскорее обрёл политическую и социальную стабильность.

Устремив взор на Младенца Иисуса, я молюсь о мире для Украины. Давайте возобновим нашу духовную и человеческую близость к её измученному народу, чтобы через поддержку каждого из нас он почувствовал конкретность Божьей любви.

Да приблизится день окончательного мира между Арменией и Азербайджаном. Пусть этому способствуют гуманитарные инициативы, возвращение переселенцев домой в законном и безопасном порядке, а также взаимное уважение религиозных традиций и мест поклонения каждой общины.

Не будем забывать о напряжённости и конфликтах, сотрясающих Сахель, Африканский рог, Судан, а также Камерун, Демократическую Республику Конго и Южный Судан.

Да приблизится день, когда укрепятся братские узы на Корейском полуострове, открывая пути диалога и примирения, способные создать условия для прочного мира.

Пусть Сын Божий, ставший смиренным Младенцем, вдохновит политические власти и всех людей доброй воли на американском континенте: да найдут они приемлемые решения для преодоления социальных и политических разногласий, для борьбы с различными формами бедности, оскорбляющими достоинство людей, для сглаживания неравенства и ответа на болезненное явление миграции.

Из рождественского вертепа Богомладенец просит нас быть голосом людей, лишённых голоса, – невинных, умирающих из-за отсутствия воды и хлеба; тех, кто не может найти работу или потерял её; голосом тех, кто вынужден бежать из родины в поисках лучшего будущего, рискуя жизнью в изнурительных путешествиях и сдаваясь на волю недобросовестных торговцев людьми.

Братья и сёстры, приближается благодатное, исполненное надежды время Юбилея, который начнётся через год. Пусть этот период подготовки станет благоприятной возможностью обратить наши сердца; сказать «нет» войне и «да» миру; с радостью ответить Господу, призывающему нас – как пророчествовал Исайя – «благовествовать нищим, исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы» (Ис 61,1).

Эти слова исполнились в Иисусе (см. Лк 4,18), родившемся сегодня в Вифлееме. Давайте же примем Его, откроем наши сердца Ему, Спасителю, Князю мира!



Источник: русская служба Vatican News