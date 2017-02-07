Грузинская патриархия поздравила граждан с либерализацией визового режима с Евросоюзом

Грузинская патриархия поздравила граждан страны с либерализацией визового режима с Евросоюзом, сообщает Грузия Онлайн.

В заявлении Патриархии говорится, что это не только признание и достойная оценка Грузии, но и определенное испытание.

«Мы рады, что гражданам Грузии предоставлена возможность безвизового сообщения с ЕС. Это достойная оценка и признание нашей страны, но, в то же время, и определенное испытание.

Наш народ должен почувствовать больше ответственности, осознать обязательства представлять себя достойно в европространстве, так как каждое наше действие говорит как о нашей личности, так и о нашей Родине.

Наш долг попытаться не только использовать то ценное, чем характеризуется это пространство, но и внести свой вклад в его развитие. А это будет возможно, если мы познакомим граждан стран Евросоюза с нашей культурой, историей и традициями, поделимся ими с Европой.

Арена действий обширна, и нам следует предпринимать разумные шаги.

Поздравляем всех с этим достижением и просим Господа укрепить нас в вере, благоволить нам мир и благополучие», – говорится в заявлении Грузинской патриархии.

Источник: Благовест-инфо