Госсекретарь Ватикана находится с визитом в Черногории и Сербии

Впервые государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин посетит Черногорию и Республику Сербию. Целью поездки станет укрепление дипломатических отношений с этими странами и поддержка миссии поместной Католической Церкви. Подробности сообщает Виктор Владимиров в материале Vatican News.

Официальный визит кардинала Паролина в балканские страны начался 26 июня, по приглашению глав государств и епископов. Ватиканский иерарх прибыл в столицу Черногории, где останется на три дня. В Подгорице его встретили члены правительства, в также лидеры поместных католических, православных и мусульманских общин.

В программе визита – встреча с премьер-министром Черногории Душко Марковичем и президентом страны Мило Джукановичем. В четверг утром состоится беседа с председателем парламента Иваном Брайовичем, после которой ватиканский госсекретарь, в сопровождении министра культуры Александра Богдановича, посетит древнюю столицу Черногории Цетине. На вторую половину дня запланирована встреча с духовенством во францисканском приходе посёлка Тузи, после которой кардинал вернётся в резиденцию архиепископа в Подгорицу.

В пятницу утром госсекретарь Ватикана возглавит Святую Мессу в новом кафедральном соборе Святого Петра, а затем встретится с местными верующими и церковными иерархами. Вечером того же дня кардинал посетит приморский город Котор, где совершит Божественную литургию в кафедральном соборе Святого Трифона.

В субботу 30 июня иерарх покинет Черногорию и начнёт двухдневный визит в Республику Сербию. В приветственной церемонии примут участие президент страны Александр Вучич, премьер-министр Ана Брнабич и министр иностранных дел Ивица Дачич. В тот же день кардинал Паролин посетит город Нови-Сад: здесь он возглавит Святую Мессу, на которой ему сослужат прелаты из Международной епископской конференции Святых Кирилла и Мефодия. После богослужения иерарх примет участие в церемонии открытия новой резиденции епископской конференции, в которую входят иерархи Сербии, Черногории, Македонии и Косово.