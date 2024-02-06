Соболезнования в связи со смертью А. Паолуччи, бывшего директора Ватиканских музеев

5 февраля на 85-м году жизни во Флоренции скончался итальянский историк и искусствовед, директор Ватиканских музеев с 2007 по 2016 гг. Антонио Паолуччи.

Как пишет Vatican News, это одна из самых важных фигур в современной итальянской культуре. Управляющий в музеях Венеции, Вероны, Мантуи, а также во Флоренции, министр культурного наследия – это лишь некоторые из должностей, которые занимал Паолуччи на протяжении своей долгой карьеры. В 2007 году Папа Бенедикт XVI назначил его директором Ватиканских музеев.

В телеграмме, подписанной госсекретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, Папа Франциск выражает свою близость семье, вспоминая о «щедром и компетентном служении Святейшему Престолу столь ценного любителя искусства».

Святейший Отец возносит молитву об упокоении души новопреставленного Антонио Паолуччи и преподаёт утешительное апостольское благословение родным и близким скончавшегося, говорится в послании за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.



(На фото — профессор Антонио Паолуччи в Сикстинской капелле)