Мальтийский орден и «гуманитарная дипломатия»

27 января Папа Франциск встретился в Ватикане с послами Суверенного Военного Мальтийского ордена госпитальеров, который ведёт дипломатическую деятельность в 113 странах и в 37 представительствах при международных организациях. Передает русская служба Vatican News.

В своей речи Епископ Рима напомнил, что, согласно Уставу, задачей ордена является защита веры и уважительное служение бедным и больным: эту миссию следует выполнять с любовью, смирением и без лишней риторики. Обширная международная деятельность ордена должна быть обозначена сотрудничеством между его дипломатами и местными Папскими представителями, чтобы действовать сообща на благо Церкви и общества. В рамках этого сотрудничества связь Мальтийского ордена с Папой Римским защищает свободу госпитальеров и не ограничивает их деятельность. По словам Епископа Рима, «гуманитарная дипломатия» ордена должна продолжаться под руководством Святейшего Престола.

Дипломатические представительства Мальтийского ордена являются важными каналами для его апостольской и благотворительной деятельности, особенно там, где есть большая нужда. Уважение и поддержка самых слабых и уязвимых должны становиться примером для других посольств, чтобы их деятельность также была направлена на благо народов, подчеркнул в конце обращения Папа Франциск.