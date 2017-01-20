Фотообъективно: восемь лет Барака Обамы в Белом доме

Барак Обама был избран 44-м президентом Соединенных Штатов 4 ноября 2008 года. Сенатор-демократ от штата Иллинойс вошел в историю как первый афроамериканец, который победил на президентских выборах. От своего предшественника, президента Джорджа Буша, Обама унаследовал непростой набор проблем: войны в Ираке и Афганистане, снижение темпов роста экономики, ухудшение международного имиджа Соединенных Штатов.

В фотогалерее — некоторые моменты завершающегося президентства Барака Обамы:

С использованием материалов портала currenttime.tv