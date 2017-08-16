Епископы США обратились с посланием в связи с событиями в Шарлоттсвилле

Епископы США осудили насилие в Шарлоттсвилле, Виргиния, где автомобиль въехал в толпу демонстрантов против расизма, сформировавшуюся для противостояния «белым супрематистам».

Президент Епископской конференции США кардинал Даниель Ди Нардо выступил со следующим заявлением: «Узнав о столь ужасных событиях, мы возносим молитвы о населении Шарлоттсвилля, которое решило выступить против ненависти, марширующей по улицам».

«Мы против зла расизма, — пишет кардинал, — против белого супрематизма и неонацизма. Мы на стороне наших братьев и сестер, единых в жертве Иисуса, которая является залогом победы любви на любой формой зла». Иерарх приглашает верующих молиться с благодарностью об «отважных душах, пытающихся защитить нас от насильственных идеологий». «Мы участвуем в их свидетельстве, – утверждает кард. Ди Нардо, — и выступаем против любой формы угнетения».

В одном из предыдущих пастырских посланий председатель епископата США призывает к спокойствию, подчеркивая, что ненависть, проявившая себя в Шарлоттсвилле, является «атакой на национальное единство». Епископы солидарны с теми, кто подавлен идеологией зла, — отмечает кардинал. – Мы готовы действовать бок о бок со всеми людьми доброй воли, чтобы положить конец расовому насилию и построить мир в наших общинах».

Епископ Ричмонда монс. Фрэнсис Ди Лоренцо со своей стороны призван всех к молитве о том, дабы сторонники столкнувшихся в Шарлоттсвилле групп «могли общаться и искать решения, уважительные к особенностям каждого человека». «Любовь Христова – самое мощное оружие против ненависти», — пишет в заключение своего обращения монс. Ди Лоренцо.

Источник: Радио Ватикана