Диалог с Китаем: апостольское преемство и легитимность епископов

Процесс легитимации китайских епископов, хиротонисанных без Папского мандата, — это не бездушный бюрократический акт, а, по сути, процесс подлинно церковного и глубокого распознавания.

Вселенскость следует понимать не просто в географическом или институциональном смысле, но в смысле неприкосновенности веры и доктрины, верности Преданию в полном общении. Глубокий смысл вселенскости затрагивает сердца и души: кафолическим мы называем путь к органичному единству, способному примирить различия во Христе. Поэтому поместная Церковь выстраивается вокруг совершения Евхаристии всем Народом Божиим под предстоятельством епископа, окруженного коллегией пресвитеров и помогающими ему диаконами.

В этом смысле Католическая Церковь пребывает там, где есть поместная Церковь, епископ которой находится в общении с Епископом Рима, председательствующим в любви над всеми рассеянными по миру поместными Церквами. В этом заключается гарантия «католического» единства поместной Церкви. Если же епископ не «порожден» общением с Римским епископом и не выражает это общение в своей повседневной деятельности, возникают серьезнейшие проблемы. Поэтому каноническое право устанавливает тяжкие санкции как в отношении епископа, совершающего хиротонию без апостольского мандата, так и в отношении того, кто ее принимает. В самом деле, такая хиротония представляет собой болезненную рану, нанесенную церковному общению, и серьезным нарушением канонической дисциплины.

Таким образом, процесс легитимации китайских епископов, хиротонисанных без Папского мандата, не является и не может являться бездушным бюрократическим актом, но, по сути, это процесс подлинно церковного и глубокого распознавания, цель которого – определить, существуют ли в каждом отдельном случае основные условия для того, чтобы епископ мог быть восстановлен в полном кафолическом общении.

Этот процесс начинается с ясной и искренней, а часто и неоднократной, просьбы о прощении у Святейшего Отца со стороны заинтересованного лица. За этим следуют: суждение Папы и, при необходимости, предоставление прощения с его стороны; отмена санкций и канонических прещений (в первую очередь отлучения latae sententiae), которые были наложены на епископа и предусмотрены законами Церкви с тем, чтобы побудить его к покаянию; отпущение в Таинстве Покаяния; восстановление в полном общении; принятие со стороны прелата такого внутреннего настроя и публичной позиции, которые выражают единство; и, почти всегда, пастырский мандат. Немаловажным является также принятие со стороны общины верных прощенного и легитимированного епископа, посланного к ним в качестве пастыря: это требует от всей общины молитвенного содействия, бдительности, послушания и сотрудничества для поощрения единства.

Путь примирения, предусмотренный в особых случаях для нелегитимных епископов, является обычным проявлением церковной жизни, уместным всякий раз, когда наносятся раны церковному общению. Что касается китайского вопроса, то, помимо этого, легитимация епископов не является современным новшеством: она уже происходила в последние десятилетия, хотя и не все были с этим согласны и это принимали. В процессе легитимации епископов, разумеется, есть и гражданские аспекты, которые в некоторых оценках настолько преувеличены, что приобретают основную важность.

Политическое прочтение легитимации с одной стороны и непонимание пастырского смысла канонических наказаний – с другой в некоторых случаях приводили к смущению и замешательству наблюдателей и даже членов Церкви. Определенные круги «подпольной» общины действительно отнеслись отрицательно к практике легитимации епископов, к которой открыто побуждал святой Папа Иоанн Павел II. Они видели в легитимации риск ее истолкования как поддержки «официальной» общины и политики правительства. Вместе с тем не было недостатка в других мнениях со стороны «подпольной» общины – в пользу легитимации. В те времена один из «подпольных» епископов, осведомленный о переговорах с правительством, выразил публичное одобрение Папе Иоанну Павлу II, который «открыл сердце Христу и принял многих епископов из официальной общины», дейстыуя ради единства и общения Церкви в Китае.

Хотя вопрос легитимации в Китае на первый взгляд касается только немногих епископов, в настоящий момент следует по-прежнему считаться с определенной волной несогласия, мотивированной иначе. Однако остается непреложным тот факт, что в Китае восстанавливать церковную ткань епархиальной общины возможно только вокруг легитимного и признанного епископа.

(на фото — китайские аколиты во время Мессы Навечения Пасхи)

Источник: Vatican News