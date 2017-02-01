Более 900 церквей уничтожены исламскими террористами на северо-востоке Нигерии
Молодежное крыло Христианской Ассоциации Нигерии (CAN), объединяющее представителей 19 северных штатов страны, объявило, что более 900 церквей были уничтожены за последние годы исламскими террористами из группировки «Боко харам» на северо-востоке Нигерии, сообщает Седмица.ру со ссылкой на издание Daily Post.
CAN призвало федеральное правительство Нигерии восстановить разрушенные церкви, а также восстановить Нигерийский межрелигиозный совет (NIREC) в целях ограничения непрерывного религиозного насилия в стране.
Выступая по итогам встречи в Национальном исполнительном комитете (NEC), которая прошла Гусау, штат Замфара, председатель молодежный крыла Евангелист Муса Мисал отметил, что уничтоженные церкви, которые должны быть восстановлены, находились на территории Гомбе, Йобэ, Адамаву, Борно и других регионов.
Молодые христиане с горечью говорят о “продолжающихся нападениях на христиан в южном Кадуна, Плато, Бенуэ и общинах Тараба”, подчеркивая, что совершаемая исламистами резня христиан не является случайностью.
Они также обратились с просьбой к губернатору штата Кадуна Назиру Эль-руфаи с просьбой рассмотреть вопрос об официальном уравнивании в правах обеих религий — Христианства и ислама — с наделением их равными правами и привилегиями.
Руководство CAN также намерено убедить исполняющего обязанности президента Йеми Осинбаджо использовать свое положение, чтобы обратиться к таким критическим вопросам, как массовое убийство христиан.
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