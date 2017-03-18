«Amoris Laetitia» в центре пленарного заседания польских епископов

В Варшаве 13 и 14 марта проходила пленарная ассамблея польского епископата. В завершение встречи иерархи призвали верующих к «молитве о Европе, о соблюдении порядка Божьего и об уважении каждого человека». Епископы также поддержали идею беатификации основателей Европейского сообщества Альчиде Де Гаспери и Робера Шумана. Во время Божественной литургии под предстоятельством апостольского нунция монс. Сальваторе Пеннаккио прелаты вспоминали о четвёртой годовщине понтификата Папы Франциска.

На пленарной ассамблее польские иерархи обсудили ситуацию разведённых, живущих в гражданских или фактических союзах. Специальная комиссия епископата в ближайшие месяцы разработает инструкцию по пастырскому попечению об этих парах, принимая во внимание указания апостольского увещания Папы Франциска «Amoris Laetitia» и ситуацию Католической Церкви в Польше.

В заявлении, опубликованном на завершение пленарного заседания, были подведены итоги инициативы помощи семьям из сирийского Алеппо. Этот проект выдвинул несколько месяцев назад фонд «Каритас» по предложению главы епископата монс. Станислава Гондецкого. На сегодняшний день 2.225 сирийских семей получили материальную помощь в рамках программы «От семьи к семье» благодаря участию в ней более семи тысяч польских благотворителей.

Источник: Радио Ватикана