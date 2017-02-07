Американская греческая архиепископия напомнила о важности христианского гостеприимства

Греческая православная архиепископия Америки (Константинопольский патриархат) выступила с заявлением, в котором напомнила о значении такой христианской добродетели, как гостеприимство, которое следует проявлять по отношению к «людям любой страны, любого племени и языка».

Хотя в заявлении архиепископа Американского Димитрия, опубликованном 4 февраля, прямо не говорится о недавнем указе Трампа, запрещающем въезд в США беженцам из семи мусульманских стран, обозреватели увидели в тексте прозрачный намек на это решение нового президента.

Глава крупнейшей православной церковной области на территории США призывает помнить о такой добродетели, как «филоксения» – «любовь к странникам», отмечает Christian Today со ссылкой на Pappas Post.

«Мы выражаем печаль и боль за наших братьев и сестер во всем мире, которые находятся в трагических обстоятельствах враждебности, насилия и войны, когда семьи оказались разлучены и перемещены, когда попираются самые элементарные права человека», — говорится в заявлении архиепископа Димитрия.

«Жители нашей великой страны, которая в ходе своей истории оказывала гостеприимство людям любой страны, любого племени и языка, имеют особую привилегию чтить и осуществлять филоксению (любовь к странникам) по отношению к человеческим создания со всего мира», — продолжает архиерей, обосновывая свою позицию ссылками на Священное Писание.

Глава архиепископии призывает сугубо молиться о тех, кто страдает. «В это очень трудное время действенное выражение филоксении становится особо насущным», — заключает он.

Источник: Благовест-инфо