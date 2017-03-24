Сегодня вечером в Ватикане соберется все руководство Евросоюза

24 марта 2017 г. вечером в «Sala Regia» Апостольского дворца в Ватикане Святейший Отец Франциск примет на аудиенции 27 глав государств и правительств Европейского союза. Они прибудут в Рим в сопровождении делегаций по случаю 60-летия подписания Римского договора и специального саммита ЕС, который должен дать ему новое направление после «Brexit».

Церемония подписания Римского договора во Дворце Консерваторов на Капитолийском Холме 25 марта 1957 года

Институты объединенной Европы на аудиенции будут представлять: Антонио Таяни, председатель Европейского парламента; Дональд Туск, председатель Европейского совета; и Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской комиссии.

После выступлений Председателя Совета Министров Итальянской Республики Паоло Джентилони и председателя Европарламента Антонио Таяни, Святейший Отец обратится к присутствующим с речью. В конце аудиенции в Сикстинской капелле запланировано совместное фото Папы Франциска с руководителями делегаций.

О возможности встречи европейских лидеров с Папой упоминал еще 27 февраля премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. По его мнению, Папа Франциск может «обеспечить лидерство, которого не хватает другим политическим деятелям». «Я уверен, — учитывая обстоятельства — это наиболее соответствующий лидер, имеющий достаточную компетенцию и видение, чтобы говорить реалистично и без банальностей, что нам не нравится в политике», — сказал глава мальтийского правительства.

В ноябре 2014 года Папа Франциск постетил штаб-квартиру Европейского парламента в Страсбурге, а в мае прощлого года стал лауреатом Премии Карла Великого, которая присуждается лицам, внесшим выдающийся вклад в европейское единство.

По материалам Radio Vaticana