Сегодня вечером в Ватикане соберется все руководство Евросоюза

Сегодня вечером в Ватикане соберется все руководство Евросоюза

Март 24, 2017

24 марта 2017 г. вечером в «Sala Regia» Апостольского дворца в Ватикане Святейший Отец Франциск примет на 27 глав государств и правительств Европейского союза. Они прибудут в в сопровождении делегаций по случаю 60-летия подписания Римского договора и специального саммита ЕС, который должен дать ему новое направление после «Brexit».

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Церемония подписания Римского договора во Дворце Консерваторов на Капитолийском Холме 25 марта 1957 года

Институты объединенной Европы на аудиенции будут представлять: Антонио Таяни, председатель Европейского парламента; Дональд Туск, председатель Европейского совета; и Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской комиссии.

После выступлений Председателя Совета Министров Итальянской Республики Паоло Джентилони и председателя Европарламента Антонио Таяни, Святейший Отец обратится к присутствующим с речью. В конце аудиенции в Сикстинской капелле запланировано совместное фото Папы Франциска с руководителями делегаций.

О возможности европейских лидеров с Папой упоминал еще 27 февраля премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. По его мнению,  может «обеспечить лидерство, которого не хватает другим политическим деятелям». «Я уверен, — учитывая обстоятельства — это наиболее соответствующий лидер, имеющий достаточную компетенцию и видение, чтобы говорить реалистично и без банальностей, что нам не нравится в политике», — сказал глава мальтийского правительства.

В ноябре 2014 года Папа Франциск постетил штаб-квартиру Европейского парламента в Страсбурге, а в мае прощлого года стал лауреатом Премии Карла Великого, которая присуждается лицам, внесшим выдающийся вклад в европейское единство.

 

По материалам Radio Vaticana

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