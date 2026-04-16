Межрелигиозная встреча в Баменде. Папа Лев XIV: «Мир не нужно изобретать – его нужно принять»

16 апреля, в ходе апостольского визита в Камерун, Папа Лев XIV выступил перед участниками межрелигиозной встречи за мир в кафедральном соборе Св. Иосифа в Баменде, административном центре Северо-Западного региона, отмеченного многолетним вооружённым конфликтом. Передает русская служба Vatican News.

Местный кризис неожиданно сблизил христианские и мусульманские общины: их религиозные лидеры объединились и основали движение за мир, взяв на себя роль посредников между противоборствующими сторонами. «Как бы я хотел, чтобы во многих местах на земле происходило то же самое!» – сказал Святейший Отец, процитировав евангельскую заповедь: «Блаженны миротворцы!». Однако миротворчеству противостоит логика мира сего:

«Горе тем, кто подчиняет религии и само имя Бога своим военным, экономическим и политическим целям, вовлекая святое в самое грязное и тёмное».

Обратившись к образам Нагорной проповеди, Папа назвал собравшихся – «алчущих и жаждущих правды, нищих, милосердных, кротких и чистых сердцем, плачущих» – светом мира, а Баменду – городом на горе, «великолепным в очах всех».

Отдельно Папа остановился на «экономике насилия»:

«Властелины войны притворяются, будто не понимают: одного мгновения достаточно, чтобы разрушить, но часто целой жизни недостаточно, чтобы восстановить. Делают вид, что не видят: на убийство и разорение тратятся миллиарды, но не хватает ресурсов, чтобы исцелять, воспитывать, поднимать».

Расхитители природных богатств региона, как правило, вкладывают значительную часть прибыли в вооружения, порождая бесконечный порочный круг дестабилизации и смерти. По словам Папы, это «перевёрнутый мир, искажение творения Божьего, которое каждая честная совесть обязана обличать и отвергать», избирая вместо него устойчивый путь обращения к братству и солидарности.

«Мир губится несколькими правителями, но он держится благодаря бесчисленному множеству братьев и сестёр, объединенных солидарностью».

Лев XIV выразил признательность всем, кто ежедневно заботится о жертвах насилия, прежде всего женщинам, мирянкам и монахиням, работающим с травмированными людьми. Это огромный, невидимый и рискованный труд, сказал Папа, сославшись на свидетельство сестры Карин, и процитировал апостольское увещание Evangelii gaudium своего предшественника Франциска: миссия каждого сопряжена с людьми, живущими на конкретной земле. Именно в этом призвание медсестры, учителя, политика, тех, кто решил в глубине себя быть с другими и для других. Святейший Отец сформулировал основу совместного пути:

«Мир не нужно изобретать: его нужно принять, принимая ближнего как брата и сестру. Никто не выбирает себе братьев и сестёр; нам остаётся только принять друг друга».

Человечество – это одна семья, живущая в одном доме, о котором древние культуры заботились тысячелетиями. Папа призвал всех продолжать дело мира, не уставая и не останавливаясь, «дерзновенно и прежде всего вместе».