Папа Франциск первым из понтификов посетил англиканскую церковь в Риме

Папа Римский Франциск посетил англиканскую церковь Всех Святых в Риме, став первым главой Католической Церкви, предпринявшим такой шаг. Целью и поводом для посещения, состоявшегося в воскресенье, 26 февраля, стало преодоление «веков взаимного недоверия, предрассудков и враждебности» между конфессиями, сообщило в понедельник агентство «Ассошиэйтед пресс».

Папа Франциск совершил совместную молитву с главой Англиканской Церкви в Европе Робертом Иннесом в церкви Всех Святых, расположенной недалеко от Испанской лестницы.

Во время своей проповеди Папа призвал верующих Римско-Католической и Англиканской ветвей христианства искать единства через «диалог, корни и таинства».

«Порой наш путь к полному единству может казаться медленным и неуверенным, но сегодня мы можем быть ободрены нашей встречей», — сказал Папа Римский.

Англиканский епископ Роберт Иннес в свою очередь приветствовал понтифика, отметив его вклад в защиту мигрантов и беженцев.

Англиканская Церковь была образована в первой половине XVI века по причинам матримониального характера — после того, как английский король Генрих VIII пожелал развестись со своей женой Екатериной Арагонской, чтобы жениться на Анне Болейн в надежде, что та подарит ему долгожданного сына. Однако Папа Римский отказался подписать прошение английских пэров о разводе короля, и Генрих порвал все отношения с Римом, основав Англиканскую Церковь, главой которой стал правящий в Британии монарх.

Королева Анна, впрочем, тоже не смогла родить сына Генриху VIII и через три года после свадьбы была казнена.

По материалам NEWSru.com и Интерфакс-Религия