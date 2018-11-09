7 ноября в Санкт-Петербурге был открыт Мемориал, посвященный памяти 425-ти католических священников разных национальностей

Вот уже много лет 30 октября в Российской Федерации отмечается День памяти жертв политических репрессий, а 7 ноября в Католической Церкви в России – День всеобщей молитвы о беатификации российских католических новомучеников.

По инициативе постулатора процесса беатификации российских католических мучеников XX века о. Христофора Пожарского и с благословения архиепископа Павла Пецци, митрополита Архиепархии Матери Божией в Москве, в храме Св. Станислава в Санкт-Петербурге 7 ноября 2018 года был открыт мемориал, представляющий собою каменные плиты, с начертанными на них 425-ю фамилиями священников разных обрядов и национальностей, пострадавших за Христа в Советское время.

Вначале, в 19.00, состоялась вотивная Святая Месса о Драгоценной Крови Христовой в храме Св. Станислава в Санкт-Петербурге (ул. Союза Печатников, д.22) под предстоятельством архиепископа Павла Пецци в сослужении Апостольского нунция в РФ Челестино Мильоре и католических иерархов России — епископа Клеменса Пиккеля (председателя Конференции католических епископов России и ординария Епархии Св. Климента в Саратове), епископа Иосифа Верта (ординария Преображенской епархии в Новосибирске), епископа Кирилла Климовича (ординария Епархии Св. Иосифа в Иркутске), а также архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита Минско-Могилевского (Беларусь). В Святой Мессе приняли также участие священники Петербургского деканата и профессора Высшей духовной семинарии в Петербурге, после чего был открыт и освящён Мемориал.

Это событие станет исполнением завета св. Иоанна Павла II, который особо почитается в храме Св. Станислава: «Хранить и беречь память о мучениках ХХ столетия».

МЕМОРИАЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ 425 КАТОЛИЧЕСКИХ СВЯЩЕННИКОВ МУЧЕНИКОВ В ХРАМЕ СВ. СТАНИСЛАВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Весь мемориал состоит из 7 каменных красных плит (New Imperial Red), изготовленных из индийского гранита, толщиной 30 мм. Он имеет размеры 4,0 х 3,9 м. Инициатор и автор проекта — о. Христофор Пожарский, настоятель храма Св. Станислава.

Основная часть мемориала – 4 каменные плиты (размером 0,7 х 1,3 м), на которых начертано 425 фамилий священников и первая буква их имен. Священники, принадлежавшие разным обрядам и национальностям, были убиты в тюрьмах, лагерях и в ссылках, либо там умерли.

Этот список священников, был взят прежде всего из «Книги Памяти. Мартиролог Католической Церкви в СССР»(авторы – Бронислав Чаплицкий и Ирина Осипова. Москва 2000) с добавлением 27 фамилий из мартиролога Леонида Маркова (Рэпрэсаваныя каталіцкія духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы Беларусі. 1917-1964. Минск, 2009).

Мемориал в Санкт-Петербурге увековечит память только тех священников, которые погибли на территории бывшего СССР по вине российских силовых структур. Однако были сделаны некоторые исключения. Иногда было очень трудно определить точную национальность священника, поэтому в будущем могут быть некоторые корректировки.

СВЯЩЕННИКИ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Поляки – 275

Немцы – 67

Литовцы – 23

Белорусы – 19

Русские – 16

Армяне – 8

Украинцы – 6

Латыши – 6

Грузины – 4

Словаки – 1

Итого 425

КАТОЛИЧЕСКИЕ ОБРЯДЫ

Римские католики – 389

Греко-католики – 24

Армяно-католики – 8

Грузины-католики – 4

Итого – 425

В нижней части мемориала под фамилиями священников находится каменная плита размером 1,45 х 0,25 м, на которой написаны слова св. Иоанна Павла II, призывавшего помнить о мучениках: „В нашем веке вновь явились мученики, часто неизвестные, они подобны «неизвестным солдатам» великого дела Божия. Мы должны изо всех сил стараться не утерять для Церкви их свидетельство” („Tertio millennio adveniente”. 1994). „Мученичество священников в сибирских и других лагерях на территории Советского Союза заслуживает особой памяти” („Дар и Тайна”. 1996).

Мемориал также содержит некоторые элементы, связанные с его предназначением, т.е. крест и пальмовую ветвь, которые являются символом мученичества, верности и окончательной победы во Христе; сторожевая башня с колючей проволокой, указывающая на бесчеловечную землю ГУЛАГа; тюремная решётка с двумя руками, которые держат её изнутри. На одном из пальцев этих рук мы видим кольцо епископа. Этот символ иллюстрирует весь кошмар жизни заключённого в тюрьме, превращённой в настоящий ад, и только сила веры могла всё победить.

Между четырьмя каменными досками в виде креста помещён колючий кованый шип – один из христианских символов тяжелых трудностей, препятствий и страданий (напоминает нам о терновом венце Христа).

Кроме того, на мемориале с левой стороны есть другие важные символы, такие как чёрный базальтовый камень с площади Св. Петра в Риме с выгравированным на нем золотым крестом, с места, где находится центр христианства. И те священники-мученики, чьи имена перечислены на плитах мемориала, умерли также за верность Святому Престолу. В нише находится земля из трёх особых мест мученичества священников: с Соловецких островов, с места казни в Сандормохе (Республика Карелия) и с Левашовского кладбища под Петербургом. На мемориале находятся также две части срубленных стволов берёз, которые росли на крови и костях братских могил жертв сталинских репрессий в Левашове.

В верхней части мемориала прибиты две сосновые доски, напоминающие об ужасных условиях заключённых людей, живших в деревянных бараках. В нижней части мемориала находится деревянный забор с острыми концами, символизирующий заключение людей в ГУЛАГе в течение многих лет, где они были настоящими бесправными рабами.

В нише мемориала также помещена небольшая серебряная чаша, использовавшаяся священниками для совершения Святых Месс в условиях конспирации в заключении в ГУЛАГе на Колыме. Ее Мария Мацкевич (Гуща), осуждённая в 1937 году на 10 лет в Гулаге, прихожанка храма Св. Станислава, забрала с собой после окончания срока заключения в 1947 г. в Ленинград. Эту чашу Валентина Белковская (внучка) передала храму Св. Станислава на хранение.

о. Христофор Пожарский