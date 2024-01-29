В Петербурге открылась выставка, посвященная религиозной жизни блокадного Ленинграда

Выставка «Религиозная жизнь блокадного Ленинграда» открылась 23 января в Государственном музее истории религии (ГМИР) в Санкт-Петербурге. Экспозиция приурочена к 80-летию полного снятия блокады, которое отмечают в эти дни в Северной столице. Подробности сообщает «Благовест-инфо».

«Цель выставки – показать силу духа ленинградцев-блокадников и солдат, освобождавших Ленинград, – сказала директор музея Любовь Мусиенко, открывая экспозицию. – Отдельные разделы выставки рассказывают о подвиге церковных служителей, о работе музея в годы блокады». Хотя в Ленинграде во время блокады было открыто только десять православных храмов (вместо 500, действовавших до революции), жизнь в них была очень активной. «Несмотря на то, что бомбили, несмотря на то, что храмы были холодные, несмотря на то, что люди были голодные, пешком приходили, и независимо от своего вероисповедания молились», – отметила директор музея.

Участников и организаторов мероприятия приветствовал начальник Отдела по связям с религиозными организациями администрации губернатора Санкт-Петербурга Владимир Иванов, отметивший, что «сохранение живой памяти лежит сейчас на ученых, музейщиках, исследователях, создающих возможность соприкоснуться с этой историей через вещи, воспоминания».

Первый заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Алексей Силкин подчеркнул, что «люди не только выжили, но сохранили в себе силы, сохранили в себе дух в то время, когда… у государства и религии были очень сложные отношения; это были годы гонений, годы забвения, когда религиозные учреждения не исполняли свои прямые функции, были перепрофилированы, а некоторые уничтожены».

О содержательной стороне выставки рассказали научные сотрудники музея Светлана Семенова и Владимир Безродин.

«С помощью икон, фотографий священников, фотографий храмов, фотографий освобождения города, личных вещей мы попытались создать образ религиозной жизни блокадного Ленинграда», – рассказала Светлана Семенова. Многие священники были отправлены на фронт, и в десяти православных храмах служили только 12 священников. Во время блокады действовала синагога; в Музее истории религии, располагавшемся тогда в Казанском соборе, продолжали проводить экскурсии. Из католических храмов действовал только храм Французской Божией Матери (ныне Богоматери Лурдской) в Ковенском переулке, рассказала сотрудница музея.

Владимир Безродин обратил внимание на военный аспект выставки: вещи, обмундирование. «Начиная с демобилизации Русской армии весной 1918 года религия и Церковь уходят из военной структуры, и формирующаюся Красная армия уже не имеют ничего общего с религиозным аспектом жизни. Место военного священника занимает политрук и, казалось бы, армия превращается в чисто светское учреждение. Однако здесь можно увидеть образки, иконки», – рассказал он. «Работы наших поисковиков показывают, что не все солдаты были атеистами, многие сохраняли веру в Бога, многих благословляли родственники, провожая на фронт, и мы хотели напомнить еще и о таком, полуподпольном аспекте религиозной жизни, касающемся армии», – отметил историк.

Священник католической базилики св. Екатерины Александрийской на Невском проспекте Юрий Дорогин подчеркнул в своем приветствии, что «город наш выжил не только потому, что его защищали с оружием в руках, а и потому, что молились… Голодные, ослабленные, еле живые приходили в храмы, иногда шли через полгорода, и это тоже был подвиг». «Выставка важна как напоминание, как сохранение этой памяти, и пример подвига всех ленинградцев, которые выжили, и которые не выжили. Нужно молиться о всех них, о вечной радости для погибших», – сказал священник, упомянув и своих маму и бабушку, прихожанок храма в Ковенском переулке, переживших блокаду.

Музей храма Лурдской Божией Матери передал для выставки молитвенники на польском языке, иконы, образки. В рамках экспозиции демонстрируется фильм «Истории о Ковенском. Блокада», снятый доцентом кафедры телевидения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Михаилом Фатеевым. Храм принадлежал французской общине, после разрыва дипломатических отношений между Францией и СССР настоятель Мишель Флоран был выдворен из страны. Ключи остались у прихожанки, органистки, члена «двадцатки», которая нелегально открывала церковь каждое утро.

Почетный гость выставки – Ирэна Бородзюля (1933 г.р), художник, профессор кафедры живописи Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. Штиглица предоставила музею уникальные экспонаты, в частности, предметы, чудом уцелевшие после попадания в квартиру снаряда.

Ряд экспонатов посвящен митрополиту Ленинградскому Алексию (Симанскому), будущему Патриарху, который проживал в маленькой комнатке при Николо-Богоявленском соборе. «Ходил в храмы пешком, чтобы навещать свою паству», – рассказала С. Семенова.

На выставке собраны материалы, посвященные почитанию Ксении Петербургской, тогда еще не канонизированной Русской Православной Церковью; Серафиму Вырицкому, окормлявшему православных на оккупированной территории; схимонахине Марии; альпинистам, маскировавшим купола и шпили соборов; всем двенадцати священникам, служившим в десяти православных храмах. Несмотря на изможденность, на богослужениях собирался церковный хор, сообщается в материалах экспозиции. В Николо-Богоявленском соборе не пережили первой самой страшной блокадной зимы 31 певчий и регент хора, скончавшийся прямо во время службы. Представлены иконы и образки, фотографии, дневники и молитвословы, ордена и медали, принадлежавшие блокадникам – православным, католикам, лютеранам, иудеям; списки почитаемых чудотворных икон, находившихся в блокаду в действующих храмах Ленинграда. Посетители смогут увидеть самодельные иконы, обнаруженные в планшете погибшего летчика; образ блокадной квартиры с видом на Крестовоздвиженский храм; афишу концерта симфонического оркестра под руководством Карла Элиасберга, исполнившего в осажденном городе Симфонию №7 Дмитрия Шостаковича.

Экспонаты предоставили Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда; Музей храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице; Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга; Санкт-Петербургский филиал РАН; монастырь святого Антония Падуанского; музеи школ, скульпторы, коллекционеры, журналисты.

Выставка продлится до 14 апреля.



Елена Бажина

Источник: «Благовест-инфо»