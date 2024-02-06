В Петербурге завершился курс дополнительного образования для священнослужителей

3 февраля 2024 г. в Санкт-Петербурге завершился курс дополнительного образования для священнослужителей. Об этом сообщает Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве со ссылкой на Официальный канал Северо-Западного региона в Телеграм.

Согласно действующему законодательству, священнослужители и религиозный персонал, получившие образование за рубежом и впервые приступающие к религиозной деятельности в России, обязаны пройти курс дополнительного религиозного образования в области государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации и получить аттестацию.

Именно такой курс прошел по заданию Конференции католических епископов России на базе Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» с 29 января по 3 февраля. В нем приняли участие 28 священников и монашествующих из всех четырех католических епархий нашей страны.

Участники курса прослушали предметы «Основы российской государственности» (проведен Теологическим институтом Церкви Ингрии) и «Основы государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации», а также лекции по истории Католической Церкви в России и вопросам светского законодательства в свете канонического права и социального учения Католической Церкви.