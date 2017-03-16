500-летие Реформации. Монс. Буцци: нас объединяет крещение

«500 лет назад, когда Мартин Лютер опубликовал свои 95 тезисов, он стремился побудить христианство к серьёзности и глубине»: об этом в интервью Радио Ватикана заявил монс. Франко Буцци, префект Амвросианской библиотеки в Милане, один из основателей итальянской Академии лютеранских исследований (ASLI), известный эксперт по истории Реформации. По словам монс. Буцци, намерением Лютера был призыв к обращению, и это обращение должно было быть не просто одним из моментов христианской жизни, но полностью определять её сущность. С этой точки зрения христианин ежедневно, час за часом, призван обращаться к Богу через Иисуса Христа.

«Разумеется, с поступка Лютера началось противостояние, пятисотлетний раскол между католиками и протестантами, однако намерением реформатора было вовсе не разделение Церкви, а её возвращение к чистоте Евангелия, — подчеркнул прелат. — Несомненно, тогдашняя проповедь индульгенций создавала впечатление ‘продаваемости’ спасения. В то время Лютер выступил против идеи, согласно которой человек может обрести спасение только собственными усилиями или даже деньгами. Лютер утверждал, что спасение приходит к нам благодаря Христу, и мы можем достичь его, лишь соединяясь с Христом через веру. Когда Священное Писание говорит через проповедь, оно дарует верующим благодать присоединения к этому возвещённому Слову».

Болезненная рана, связанная с протестантской Реформацией, по словам монс. Буцци, имеет также исторические причины. «В основе раскола лежало растущее непонимание, которое не позволило обеим сторонам в глубине сблизиться друг с другом. В своём письме к Папе Льву X Лютер говорит о христианской свободе и проявляет духовность, очень близкую к таким великим христианским авторам, как святые Франциск Ассизский, Игнатий Лойола, Иоанн Креста и Тереза Авильская. Он выражает христианскую тайну аскетического участия в жизни Христа, о чём писали все великие мистики до и после Реформации. У Лютера были некоторые идеи, достойные внимания, однако их не приняли, — подчеркнул проф. Буцци. — Причина в том, что на карту были поставлены крупные, в том числе и политические, интересы с обеих сторон. Феномен Лютера реализовался в Германии, которую в ту эпоху составляли маленькие княжества, герцогства, власти и господства: им было непросто договориться между собой, но вместе они чувствовали потребность освободиться от финансового и экономического внешнего бремени, то есть от налогов, которые они должны были платить Римской Церкви. Отсюда родилась идея основания относительно независимой Церкви».

В октябре прошлого года по приглашению Всемирной лютеранской федерации Папа Франциск посетил Швецию по случаю совместного воспоминания Реформации. Монс. Франко Буцци отметил, что это событие стало вторым этапом пути, начавшегося подписанием первой католическо-лютеранской Совместной декларации о доктрине оправдания верой. Это произошло 31 октября 1999 года в немецком городе Аугсбурге.

«Тогда было подтверждено, что лютеране и католики едины в исповедании одной и той же веры во Христа: отсюда произрастала необходимость работать вместе во Христе, — подчеркнул проф. Буцци. — Поездка Папы Франциска в Лунд прояснила, что лютеране не поддерживают такой веры, которая не приводит к конкретным делам. Лютер был убежден, что вера должна быть живой и деятельной, и поэтому, если из неё не рождаются дела, её нельзя называть верой. Таким образом, совместное подтверждение в Лунде тезиса о том, что католики и лютеране призваны нести общее свидетельство о Христе через все дела, проистекающие из христианской веры, является вторым шагом на предпринятом пути единства», — заявил монс. Франко Буцци.

По словам исследователя, «экуменические жесты Папы Франциска являются логическим продолжением почти столетнего пути, начатого его предшественниками. Заявления учительства Церкви включены в общую ткань исследований и поисков, а также в контекст народа, который, по сути, всегда хотел более глубокого и взаимного союза».

«В этом году мы, католики, — сказал в заключение монс. Буцци, — будем вспоминать это пятисотлетие вместе с лютеранами, признавая тот глубочайший союз, который уже теперь объединяет всех нас: общее крещение делает нас участниками одной Церкви, хотя и на разных уровнях. Нельзя поспорить с фактом, кто каждый крещёный является членом живого Тела Христова и, следовательно, частью Церкви».

Источник: Радио Ватикана