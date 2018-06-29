29 июня. Торжество Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла

(На миниатюре — фрагмент фрески XII века)

Апостолу Петру было адресовано обетование Спасителя: «ты – Петр (камень), и на сем камне я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16,18).

Павел, «потрудившийся более других апостолов» (ср. 1 Кор 15,10), проявил себя как выдающийся миссионер, свидетель веры, богослов. Именно ему Церковь обязана началом широкой миссии среди языческих народов Римской империи. По этой причине за святым Павлом с давних времен утвердилось имя «Апостола язычников» («Апостола народов»).

Согласно древнему церковному преданию, оба первоверховных апостола приняли смерть в Риме. Апостол Петр – предположительно в 64 г., будучи распятым вниз головой; апостол Павел – в 67 г., будучи обезглавлен вне городской черты, на Остийской дороге.

Торжество святых апостолов Петра и Павла, которое начало отмечаться Римской Церковью не позднее IV века, существует и в Византийской традиции. Святые Петр и Павел поминаются вместе в литургии уже с первых веков. В IV веке в Сирии память Петра и Павла почиталась 28 декабря, в Армянской Церкви – 27 декабря, а у несториан память Петра и Павла приходилась на вторую пятницу после Богоявления.

Дата 29 июня, принятая Римской, а затем и Византийской Церковью, связана с перенесением мощей святых 29 июня 258 года с мест первоначального захоронения в катакомбы. После победы христианства в Римской империи останки первоверховных апостолов были возвращены на прежнее место: мощи апостола Петра – в Ватикан, где они ныне покоятся в крипте под алтарем собора Св. Петра, а мощи апостола Павла – на Виа Остиенсис.

В июне 2011 года Папа Бенедикт XVI официально объявил, что мощи, обретенные в ходе реставрационных работ под алтарем базилики «Св. Апостола Павла вне стен», с высокой долей вероятности и в самом деле принадлежат Апостолу народов. Этот вывод был сделан на основании исследований с помощью самых современных научных методов.

День поминовения апостолов Петра и Павла имеет самый высокий литургический статус – торжество. Церковь предписывает своим верным участие в этот день в св. Мессе. Пожертвования, собранные в католических храмах в этот день, идут на нужды Католической Церкви во всём мире («для осуществления благотворительности Святейшего Отца»).

В. Дегтярев

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Учитель особым образом выделял Петра из среды прочих учеников, а Петр отрекся от Него в самый ответственный момент, когда его участие было крайне необходимо. «Первый среди апостолов» оставил Господа один на один с палачами, страданиями и смертью. Затем он вернулся к трудам рыбака, а Воскресший Сам разыскал его и дал ему узнать Себя в обильном лове рыб, повторив Свое прежнее чудо. Петр, конечно же, хорошо помнил тот день, когда Наставник решительно потребовал от него последовать за Собой и пообещал сделать его ловцом человеков.

И вот теперь Тот же Иисус ждет на берегу Петра и бывших с ним в лодке апостолов. Он разжигает костер, готовит на нем рыбу… Всё это подчеркивает реальный характер Его присутствия и создает теплую, семейную атмосферу. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? (Ин 21,15).

Затем Господь объявил Петру: Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. А поскольку ко времени написания Евангелия от Иоанна это пророчество уже исполнилось, его автор специально подчеркивает, что речь идет именно о мученичестве, добавляя: Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. Наконец, Иисус повторил те памятные слова, которые уже однажды прозвучали на этом берегу и перевернули всю жизнь рыбака Симона: иди за Мною (Ин 21,18-19).

Благочестивое предание, сюжет которого был использован и в некоторых художественных произведениях, сообщает, как Петр в годину жесточайших гонений на христиан императора Нерона покинул Рим в поисках безопасного убежища. У городских ворот ему встретился Господь с крестом на плечах. «Куда идешь, Господи?» (Quo vadis, Domine?), — спросил Его Петр, и услышал в ответ: «В Рим, чтобы снова стать распятым». Петр уразумел поучение и вернулся в Рим, где и был распят на кресте. Эта легенда звучит как отдаленное эхо протестов Петра против Креста, раздавшихся в тот день, когда Господь предсказал Свои Страсти.

По сведениям одного древнего историка, приговоренный к смерти Апостол сам попросил распять себя вниз головой. Он полагал, что не достоин принять на кресте ту же позу, что и его Учитель. О мученичестве Петра вспоминает уже святой Климент, один из его первых преемников на Римской кафедре. По меньшей мере с III века Церковь отмечает 29 июня годовщину мученичества апостолов Петра и Павла, считая эту дату их dies natalis, днем, в который они узрели Лик Своего Господа и Учителя.

Господи! что мне делать? – спросил Павел у Господа в минуту обращения, и услышал в ответ: встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет всё, что назначено тебе делать (Деян 22,10). Гонитель христиан, преображенный благодатью, в соответствии с избранным Провидением порядком получает наставление в вере и таинство Крещения от Анании.

Новообращенный Павел сразу же сделал Христа центром всей своей жизни. Он посвятил всего себя возвещению Благой Вести, и это – несмотря на опасности, невзгоды, тяготы, страдания и кажущиеся поражения.

Павел сознаёт себя орудием, избранным Господом для евангелизации языческих народов. Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам (Гал 1,15-16), — читаем мы во втором чтении сегодняшней Мессы.

Святой Августин замечает, что до обращения горячность Павла была подобна непроходимой лесной чаще, свидетельствуя о дикости, но и о жизненной силе почвы. Позднее Господь засеял эту плодородную почву семенами Евангелия, и результаты превзошли все ожидания. Происшедшее с Павлом может произойти и с каждым человеком, даже обремененным тягчайшими грехами. Таинственное воздействие благодати не упраздняет нашего естества, но исцеляет и очищает, а также облагораживает и совершенствует его.

Павел был уверен, что Бог принимал его в расчет с момента зачатия, от утробы матери. Апостол неоднократно свидетельствовал об этом. Вообще в Библии часто подчеркивается, что Бог избирает Себе вестников еще прежде их земного рождения (ср. Иер 1,56; Ис 49,1-5). Это говорит о том, что инициатива избрания целиком и полностью принадлежит Богу и упреждает любые человеческие заслуги. Для Павла данное обстоятельство имеет огромное значение. Он избрал нас в Нем прежде создания мира, — пишет Апостол первым христианам Ефеса, а затем поясняет Тимофею: Бог спас нас и призвал званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен (2 Тим 1,9).

Призвание – это Божий дар, приготовленный для нас от века. Вот почему, встретившись с Господом по пути в Дамаск, Павел не советовался «с плотью и кровью», вообще ни с кем не советовался. Он был твердо убежден, что его призывает Сам Бог. Будущий Апостол язычников не внимал мудрости по плоти, но проявил подлинное великодушие. Его посвящение Господу было немедленным и безусловным. Так и прочие апостолы, едва услышав предложение Иисуса, тотчас отложили свои сети, оставили всё и последовали за Ним (Лк 5,11). Давний гонитель христиан Савл с великой поспешностью устремился за Спасителем.

Для Павла, как и для всякого христианина, верно следующего своему призванию, апостолат стал неотъемлемой частью его жизни или даже самой его жизнью. Его апостольские труды были одушевлены горячим стремлением донести Христа до всех и каждого…

Фрагменты из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»