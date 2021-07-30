30 июля. Златоуст Западной Церкви: Петр Хрисолог, епископ Равеннский

Христианство имеет двух проповедников, непосредственно названных «золотыми»: это Иоанн Златоуст («хризостомос») и Петр Златослов («хризологос»). Один представляет собой высокопарную набожность Востока, другой – «золотой», но удивительно лаконичный язык Запада. Для обеих культур слово было путем к святости, но Восток говорил тем больше, чем святее была сама тема разговора, а Запад был более разговорчив за стенами храма, чем в нём. Богословские трактаты Востока значительно короче любой «Суммы теологии»; длинные литургические молитвы Запада в несколько раз короче обиходной восточной ектении. Златоуст написал немало книг, а после Златословесного сохранились короткие проповеди…

Епископ Петр Равеннский по прозванию «Chrysologus» (в переводе с греческого означает «Златослов», «Златословесный» или «Золотые уста», «Златоуст») включен в число общих святых Католической и Православной Церквей, его память совершается 30 июля.

Титул «Хрисолог» он за свой талант проповедника, будучи выдающимся гомилетом. Его литературно-богословское наследие состоит из 175 проповедей, а также послания к ересиарху Евтихию. Проповеди Хрисолога, риторически совершенные и глубокие по смыслу, посвящены толкованию Священного Писания, Символа веры, памятным церковным датам и отдельным святым.

Точную дату рождения епископа Петра не указывают ни его проповеди, ни его первый биограф Агнелл. На современном этапе относительно даты рождения существует две версии. Согласно первой, Хрисолог родился в 406 году, согласно второй – гораздо раньше, около 380 года.

Место рождения Хрисолога не вызывает сомнений. Этим местом традиционно именуется Форум Корнелия (сегодня – Имола; в 35 км. к западу от Равенны). В 165 проповеди Хрисолог признает, что почитания достойны все церкви, но особенную любовь он все же питает к церкви Форума Корнелия, ибо происходит из этого города.

О детстве епископа Петра известно немного. По свидетельству Агнелла, он вырос при храме святого Кассиана Имольского, которого всю жизнь считал своим покровителем и заступником (до посвящения в епископский сан Кассиан был школьным учителем в Имоле). Хрисолог жил под защитой этого святого как привратник его храма.

Еще меньше известно о родителях архипастыря Равенны. Он потерял их, когда был младенцем, но чувство сыновнего почтения переполняло его до самой смерти. О благоговейном отношении епископа Петра к этой заповеди Божией говорит его 19 проповедь. В ней он анализирует проблему отношения к плотским родителями в аспекте следования за Христом (Мф.8:21). По мысли проповедника, на первом месте должна стоять любовь к Отцу Небесному. Но на втором месте – любовь к отцу земному. Хрисолог говорит: «Следует почитать земного отца после Небесного». Ибо земной «не должен быть первым, но вторым».

Духовным отцом проповедника стал епископ Корнелий, первый известный по имени епископ Форума Корнелия. В 165 проповеди епископ Петр Равеннский говорит, что Корнелий был ему отцом. Главным делом Корнелия стало учреждение при храме святого Кассиана огласительного церковного училища смешанного (светско-духовного) типа. В этом учебном заведении учился и Петр.

В школьные годы он познакомился со Священным Писанием и учением Церкви. Намек на катехизацию в отрочестве появляется в 165 проповеди, где епископ Петр говорит, что «благочестивейший» Корнелий лично питал его набожностью и благочестием. Однако крещение Петра епископ Корнелий в соответствии с принятым в то время в Православной Церкви обычаем отложил до наступления духовной зрелости.

По окончании огласительного училища епископа Корнелия Хрисолог, как лучший ученик, продолжил обучение в одной из риторских школ, которые в эпоху поздней античности имели статус высших учебных заведений. Петр прилежно изучал философию и риторику, познакомился с сочинениями Иосифа Флавия, Тацита, Плутарха; с классическими авторами: Овидием, Флакком.

По окончании столичной риторской школы перед ним открывалось широкое поле деятельности в суде, где он мог бы быть обвинителем или адвокатом. Однако Петр пошел по стопам святого Кассиана из Имолы и выбрал педагогическую деятельность: занял место учителя в пресвитериуме епископа Корнелия и очень скоро приобрел славу мудрейшего и чистейшего наставника. Ученики дали ему почетное прозвище «Добрый учитель».

Довольно долгое время Хрисолог, любимый и учениками, и горожанами, подвизался в роли «грамматика» (преподавателя гуманитарных дисциплин: филолога, лингвиста, ритора). Он пережил вестготскую войну, разграбление Рима в 410 году, воцарение императора Валентиниана III в 425 году.

Перед крещением Петр, согласно 46 правилу Лаодикийского собора, ходил по четвергам к епископу Имолы для огласительных бесед. В 165 проповеди архипастырь Равенны признается, что Корнелий посредством благовестия Евангелия лично просветил его Светом Христовой истины.

Корнелий ввел проповедника в клир (постриг во чтеца), рукоположил во диакона. Как уроженец Имолы, диакон Петр, согласно указу императора Гонория «О епископах, церквях и клириках», должен был стать клириком Форума Корнелия, ибо епархиальным епископам следовало назначать клириков в церковь «не из другого имения или села, но из того, где будет находиться церковь». Посвящение он принял в безбрачном состоянии, так как Западная Церковь к тому времени уже практиковала обязательный целибат.

Через некоторое время Хрисолог получил важное послушание. Он был назначен экономом – распорядителем церковного имущества. Главной обязанностью диакона Петра становится хранение церковной утвари, распределение доходов и попечение о вдовах и сиротах.

Вероятно, в сане диакона Петр произнес и первые проповеди. В исключительных случаях такое право в древней Церкви давалось и диаконам. Например, на Востоке в сане диакона проповедовал преподобный Ефрем Сирин. На Западе святой Папа Григорий Великий во время болезни поручал диаконам читать свои проповеди.

В 432 году диакон Петр был возведен в сан епископа и занял кафедру Равенны. Столь быстрое продвижение диакона (через сан пресвитера) по ступеням церковной иерархии соответствовало традиции Древней Церкви вследствие родства епископских и диаконских функций. Наречение и хиротония диакона Петра во епископа Равенны происходили в Риме. На высшую ступень церковной иерархии Хрисолога возвел епископ Рима Папа Сикст III (432–440).

Как сообщает Агнелл, наречение диакона Петра епископом происходит весьма драматично, ибо на вдовствующую кафедру столицы претендуют сразу два кандидата. Первого кандидата (его имя остается неизвестным) избирают граждане Равенны с одобрения священников («cum sacerdotibus»). Он происходит из их собственного стада («ex propriis ovibus»). Второй кандидат – Хрисолог – не из их стада («non ex propriis ovibus»). Однако он ставится повелением Христовым, и о нем свидетельствуют святой апостол Петр и святой Аполлинарий, первый епископ Равенны: Агнелл повествует о чуде, удостоверяющем особые, Богом данные права бедного диакона Форума Корнелия на Равеннскую кафедру. Чудо происходит в сонном видении Папе Сиксту III. В видении к папе приходит святой апостол Петр, святой Аполлинарий и стоящий между ними Петр Хрисолог.

По мысли хрониста, это чудесное явление – знак богоизбранности Хрисолога. Ибо апостол Петр сообщает Папе, что епископом избран стоящий посреди них и что посвящен в сан епископа Равенны будет диакон Петр, а не другой.

В должности епископа Хрисолог управлял епархией с осмотрительностью, разбирал дела с рассуждением. В это время он приобрел три важные правовые функции: литургическую, учительную, и административно-судебную. Архипастырь Равенны совершал Таинства и представлял Христа в церковной общине, проповедовал с кафедры и излагал истины христианской веры (он жил в эпоху христологических споров).

В аспекте учительном епископ Петр ревностно выполняет заповедь Спасителя о проповеди Евангелия всей твари (Мк. 16:15). Он проповедует, обличает, запрещает, увещевает «со всяким долготерпением и назиданием» (Второе послание апостола Павла к Тимофею, 4:2).

В проповедях епископ Равенны обнаруживает себя тонким экзегетом, склонным к постоянному толкованию зало­жен­ного в Писании важного скры­то­го смыс­ла, а также глубоким богословом, основывающимся на неизменных истинах Божественного Откровения.

Как богослов и догматист, Хрисолог раскрылся в интерпретации никео-цареградского «Символа веры». Епископ Петр создал семь проповедей, посвященных толкованию Символа, кроме того, написал слово о Воплощении Христовом и ряд проповедей о Воскресении.

(Всего до нашего времени сохранилось около восьмидесяти его проповедей, кратких, написанных простым языком и очень выразительных. Епископ Пётр истолковывал Евангелие, Символ веры и молитву «Отче наш»; в его проповедях предлагаются для подражания примеры святых и восхваляются добродетели истинного христианина. По большей части они разделены по темам и объясняют отрывки из Священного Писания, читаемые во время Литургии часов. Из них мы извлекаем ценные подробности, касающиеся христианской жизни Равенны середины V века: о литургическом годе, о порядке, в котором следуют евангельские отрывки, о подготовке катехуменов к крещению, о ходе литургического собрания. Его трудами вдохновлялись некоторые молитвенные прошения периода Рождества из «Свитка Равенны», вошедшие в Римский миссал, а также древняя формула освящения крещальной воды).

В административно-юридическом аспекте епископ Петр заботился о всех подчиненных ему церквах, строил в Равенне культовые сооружения, ревновал о странноприимстве, рукополагал клириков.

Среди памятников равеннской церковной архитектуры многие можно связать с Петром Хрисологом. Первый среди них – это Мавзолей Галлы Плацидии, построенный во второй четверти V века.

Этот памятник был освящен как ораторий (частный молитвенный дом императрицы) в честь святого великомученика Лаврентия.

Вторым культовым сооружением, заложенным в Равенне по благословению епископа Петра, является часовня святых мучеников Гервасия и Протасия, построенная 29 сентября 435 г. при базилике святого Лаврентия. В епископство Хрисолога на средства фрейлины императрицы Сингледии строится церковь святого праведного Захарии, примыкающая к церкви Святого Креста. Кроме того, созидается базилика святых Апостолов.

Желанным гостем, которого епископ Петр согласно заповеди апостола Павла принимает в Равенне, становится аквилейский епископ Аделфий, известный своими делами милосердия. Ему Хрисолог посвящает похвальное слово. Согласно этому слову, Аделфий предстает человеком набожным и почтенным со святой душой, склонной к странноприимству. Аделфий преклоняется перед бедными и неимущими, которым дает приют в своем жилище.

По мысли архипастыря Равенны, блажен тот, который все недуги своей души, в особенности же гордость, высокомерие, врачует заботой о бедных. Ибо тогда все его грехи Даятель прощает за смирение.

Из всех рукоположенных епископом Петром ставленников сохранились сведения только о двух: Марцеллине и Проэкте. Оба восходят на высшую степень священноначалия и становятся епископами-суффраганами. Это говорит о том, что архипастырь Равенны был не обычным епархиальным архиереем, но митрополитом с правом поставления викарных архиереев.

Святой епископ Петр жил согласно идеалу из его проповедей: «Быть для всех добровольным слугой во Христе». Скончался Хрисолог 30 июля между 451 и 458 годами. Его мощи почитаются в Имоле, в кафедральном соборе Святого Кассиана. Папа Римский Бенедикт XIII провозгласил его Учителем Церкви.



По материалам Vatican News и Azbyka.ru