Завершился континентальный этап синодального пути

Генеральный секретариат Синода сообщил о том, что 31 марта 2023 года официально завершился континентальный этап синодального пути, а вместе с ним и этап консультаций с Народом Божиим, передает русская служба Vatican News.

Этот этап, прошедший на епархиальном и национальном уровнях, а также внимание к мнениям и диалог между Церквами одной географической зоны стали нововведениями в синодальном процессе, отмечается в заявлении Генерального секретариата.

Второй этап синодального пути включил в себя семь континентальных ассамблей, в ходе которых участники обменивались мнениями и размышляли над главным вопросом всего синодального пути, а именно: как сегодня на разных уровнях (от местного до вселенского) реализуется то «хождение вместе», которое позволяет Церкви возвещать Евангелие в соответствии с возложенной на нее миссией?

Организация континентальных синодальных ассамблей была поручена местным оргкомитетам (или целевым группам), в основном принадлежащим к Международным собраниям епископских конференций или восточных католических Церквей. Их работу сопровождала специальная рабочая группа Генерального секретариата Синода, представитель которой присутствовал на каждой континентальной ассамблее: это было свидетельством близости Святейшего Престола и его желания услышать мнение поместных Церквей, подчёркивается в сообщении.

Перед участниками этих семи ассамблей стояла задача ответить на вопросы, содержащиеся в Документе для континентального этапа, опубликованном 27 октября прошлого года (п. 106). Плод их дискуссий содержится в финальном документе, который составила каждая ассамблея в качестве вклада в работу первой сессии Синода Епископов, который пройдет с 4 по 29 октября 2023 года. Эти семь континентальных документов будут взяты за основу Instrumentum Laboris, рабочего документа для первой сессии XVI очередной генеральной ассамблеи Синода Епископов.

Континентальный этап привел к большему осознанию важности единства в Церкви как «общине общин», а также к укреплению диалога между поместными Церквами и Вселенской Церковью, подчеркивается в заявлении Генерального секретариата.

С финальными документами можно ознакомиться здесь.