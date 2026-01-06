«Юбилей завершён, путь надежды продолжается». Проповедь Папы на Св. Мессе праздника Богоявления. Ватикан, 6 января 2026 года

Утром 6 января Папа Лев XIV возглавил в соборе Св. Петра Мессу праздника Богоявления. В начале богослужения он совершил торжественный обряд закрытия Святых врат Юбилея 2025 года. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима напомнил: каждая подлинная встреча с Богом меняет всё. Радость и тревога, поиск и сопротивление, надежда и страх – эти контрасты, по словам Святейшего Отца, неизменно сопровождают всякое подлинное Божие явление. Волхвы, увидев звезду, исполнились великой радости, тогда как Ирод и весь Иерусалим были смущены. В присутствии Бога ничто не остаётся прежним, отметил Папа: заканчивается мнимая спокойная уверенность в том, что «нет ничего нового под солнцем», и начинается история, от которой зависят настоящее и будущее. Именно так рождается надежда.

Особое внимание Святейший Отец обратил на парадокс: тревожится именно Иерусалим – город, призванный быть местом новых начал. Те, кто считает себя знатоками Писания, рискуют утратить способность удивляться и задаваться вопросами. Этот образ, подчеркнул Папа, обращён и к самой Церкви. Закрытие Святых врат, последних в Юбилейном году, стало поводом к серьёзному испытанию совести. Миллионы паломников переступили порог Церкви – что они там нашли? Какой приём, какое внимание, какую духовную отзывчивость? Папа напомнил древнее выражение homo viator: человек – это жизнь в пути. Церковь не должна бояться этого движения, но призвана распознавать его и направлять к живому Богу.

«Святые места, такие как соборы, базилики, святилища, ставшие целью юбилейного паломничества, должны источать благоухание жизни и оставлять неизгладимое впечатление того, что иной мир уже начался».

Святейший Отец предостерёг от логики Ирода – логики страха, лжи и манипуляции, стремящейся подчинить чужой поиск собственным интересам. Радость же Евангелия освобождает и делает способными идти новыми путями. Важно, чтобы каждый, входящий в церковь, чувствовал: здесь Мессия только что родился, здесь жива надежда.

Юбилей, подчеркнул Папа, напомнил Церкви, что мы не в финале, а лишь в начале пути. Господь продолжает действовать тихо, без шума, вовлекая всех – молодых и старых, бедных и богатых – в Свои дела милосердия и справедливости. Эти «эпифании» нуждаются в защите от насилия, в том числе от экономической логики, превращающей всё в товар, поэтому важно научиться видеть в госте паломника, в незнакомце – ближнего, в ином – спутника.

Завершая проповедь, Святейший Отец сказал:

«Возлюбленные братья и сестры, как прекрасно быть паломниками надежды, как прекрасно быть ими вместе! Верность Бога ещё не раз приведёт нас в изумление. Если мы не превратим наши церкви в одни лишь памятники, если наши общины останутся обителями, если мы единодушно устоим перед соблазнами сильных мира сего, тогда мы станем поколением рассвета. Мария, Утренняя звезда, всегда будет шествовать пред нами! В ее Сыне мы будем созерцать и служить дивному человечеству, преображенному не манией всемогущества, а Богом, Который из любви стал плотью».