Юбилей катехизаторов соберет в Риме тысячи паломников

Сентябрь 25, 2025

С 26 по 28 сентября в Риме пройдет . В нём примут участие более 20 тысяч паломников; представители епархиальных и национальных служб катехизации, а также верующие, которые готовятся к этому служению.

Мероприятие, организованное Департаментом евангелизации, станет временем молитвы, обмена опытом и укрепления взаимной поддержки катехизаторов.

Юбилейные торжества начнутся в пятницу 26 сентября с прохождения через Святые врата базилики Св. Петра.

Вечером архиепископ , пропрефект Департамента евангелизации, возглавит молитвенное бдение. Центральным моментом Литургии Слова станет провозглашение евангельского отрывка об учениках из Эммауса. Затем свидетельством о служении в поместных общинах поделятся из разных стран.

Утром 27 сентября участники Юбилея катехизаторов соберутся на общую аудиенцию на площади Св. Петра, где обратится к паломникам с катехизическим наставлением.

После полудня соберутся в римских приходах, чтобы рассказать о своей миссии и поделиться практическим опытом служения.

Юбилейные торжества завершатся в воскресенье 28 сентября торжественной Мессой на площади Святого Петра, которую возглавит Святейший Отец. В этот день будут поставлены на служение 39 новых катехизаторов из Европы, Латинской Америки, Азии и Африки. Они получат из рук Папы крест как знак их особого служения.


