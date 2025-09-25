Юбилей катехизаторов соберет в Риме тысячи паломников

С 26 по 28 сентября в Риме пройдет Юбилей катехизаторов. В нём примут участие более 20 тысяч паломников; представители епархиальных и национальных служб катехизации, а также верующие, которые готовятся к этому служению.

Мероприятие, организованное Департаментом евангелизации, станет временем молитвы, обмена опытом и укрепления взаимной поддержки катехизаторов.

Юбилейные торжества начнутся в пятницу 26 сентября с прохождения через Святые врата базилики Св. Петра.

Вечером архиепископ Рино Физикелла, пропрефект Департамента евангелизации, возглавит молитвенное бдение. Центральным моментом Литургии Слова станет провозглашение евангельского отрывка об учениках из Эммауса. Затем свидетельством о служении в поместных общинах поделятся катехизаторы из разных стран.

Утром 27 сентября участники Юбилея катехизаторов соберутся на общую аудиенцию на площади Св. Петра, где Папа Лев XIV обратится к паломникам с катехизическим наставлением.

После полудня паломники соберутся в римских приходах, чтобы рассказать о своей миссии и поделиться практическим опытом служения.

Юбилейные торжества завершатся в воскресенье 28 сентября торжественной Мессой на площади Святого Петра, которую возглавит Святейший Отец. В этот день будут поставлены на служение 39 новых катехизаторов из Европы, Латинской Америки, Азии и Африки. Они получат из рук Папы крест как знак их особого служения.



Источник: русская служба Vatican News