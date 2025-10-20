Юбилей-2025: Св. Отец встретился с представителями цыганских народов (+ ФОТО)

18 октября Папа Лев XIV встретился в ватиканском Зале Павла VI с представителями цыганских народов, приехавших со всей Европы на Юбилей надежды. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец ответил на вопросы детей и молодых участников встречи. Когда речь зашла о войне, Папа призвал всех верить, что мир действительно возможен, и начинать его строить внутри себя, в семье и в отношениях с другими:

«Мы все хотим жить в мире без войн. <…> Мы всегда должны стремиться быть проводниками мира, строителями мостов и твердо верить в то, что мир возможен, что это не только мечта, что мы можем жить в мире».

Епископ Рима напомнил, что путь паломника – это всегда знак надежды. Именно такой «странствующей» надеждой обладают те, кто часто живёт на окраинах общества, но хранит непоколебимую веру и упование на Бога. Святейший Отец подтвердил готовность Церкви идти рядом с этими народами через пастырское служение. По его словам, кочевые общины напоминают миру о трёх принципах: «доверять только Богу, не держаться никаких земных благ, являть образцовую веру делом и словом».

Уже более тысячи лет эти народы странствуют в мире, который часто их отвергает, вытесняя на задворки городов, законных прав, образования и культуры; «так называемые прогрессивные общества, которые их маргинализировали, породили социальное и экономическое неравенство, финансовые кризисы, экологические катастрофы и войны.

«Ваше присутствие на периферии западного мира – знамение, которое указывает на необходимость устранить многие структуры греха, чтобы человечество могло жить более справедливо, мирно, в гармонии с Богом, творением и ближними».

Епископ Рима обратился к словам Папы Франциска, с которым тот обращался к цыганам в 2019 году: «Прошу вас, не храните обиды, а идите вперёд с достоинством семьи, труда, ежедневного хлеба и молитвы». Это достоинство сокрушает стены страха и недоверия.

По словам Папы, цыганские народы имеют собственную задачу в Церкви: миссию евангелизации. В каждой епархии следует развивать душепопечение цыган рома, синти и кочевников, ведущее к подлинному человеческому развитию. В конце обращения Папа вверил гостей покрову Пресвятой Богородицы и призвал нести миру красоту своей культуры:

«Будьте главным героями происходящих перемен, идя рядом с людьми доброй воли там, где вы живёте. Преодолевайте взаимное недоверие, знакомьте других с красотой вашей культуры, делитесь верой, молитвой и хлебом, плодом честного труда».