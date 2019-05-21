Высокопоставленный ватиканский дипломат о том, какой должна быть политическая нейтральность Церкви

Сохранение универсального характера христианства, как и вселенского характера Церкви и ее религиозной миссии, зависит от ее политической нейтральности, — убежден секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер, выступавший в Варшавском университете на юбилейной научной конференции, приуроченной к 100-летию восстановления дипломатических отношений между Апостольской Столицей и Польшей.

С первых дней своего существования Церковь сталкивалась с деликатным вопросом взаимоотношений религии и светской власти. Мудрое повеление Христа, воздавать кесарю кесарево, а Божие Богу, легло в основу подхода, принятого апостолами и ранней Церковью. Напряженные на протяжении многих веков отношения с государственными институтами научили Церковь настаивать на автономии, как своей собственной, так и государства, и бороться за независимость и свободу Церкви в различных странах. Ватиканский дипломат подчеркнул, что ни одно государство никогда не было и не будет самодостаточным, и что его целью является обеспечение общего блага в самом широком смысле этого слова. «Ни одна страна не может функционировать как закрытое общество; отдельные народы являются частью общечеловеческой семьи — их успех зависит от внешних отношений и общего блага всех народов. В этом смысле Церковь всегда способствовала торжеству концепции единой Европы как чего-то целостного, причем задолго до наступления эпохи, в которую отдельные государства погрязли в националистской и изоляционистской политике».

При этом секретарь по отношениям с государствами пояснил, что политическая беспристрастность не означает отхода от политики, притом что трансцендентальная точка зрения Церкви позволяет иметь более широкий взгляд, позволяющий сосредоточиться на общей пользе всей человеческой семьи. «Принимая такую точку зрения, Бенедикт XV (Папа, в понтификат которого были восстановлены дипломатические отношения Святого Престола с возрожденным Польским государством — Ред.) действовал во благо страждущих народов, независимо от того, какую из воюющих сторон они представляли, апеллируя при этом к универсальным принципам справедливости, в том числе и к принципу уважения, с которым необходимо относиться к потерпевшим поражение. То же можно сказать и о Папе Франциске, который, выступая от имени всех людей, пытающихся спастись бегством от войны, преследований, стихийных бедствий и нищеты, призывает более благополучные страны принять, защищать и содействовать интеграции мигрантов и беженцев», — подчеркнул ватиканский иерарх.

По материалам Vatican News