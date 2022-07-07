Вышла в свет монография «Межрелигиозный диалог: типологизация, методология, формы реализации»

Доцент Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, заведующий Отделом философии Института научной информации по общественным наукам РАН, старший научный сотрудник Болгарской исламской академии С. В. Мельник опубликовал монографию «Межрелигиозный диалог: типологизация, методология, формы реализации».

С электронной версией монографии можно ознакомиться на сайте ИНИОН РАН.

В условиях современного мира, характеризующегося высокой степенью взаимозависимости и взаимосвязи, особую актуальность приобретает задача осмысления комплекса проблем, связанных с выстраиванием отношений между последователями разных религий, что обычно обозначается термином «межрелигиозный диалог». В религиоведении до сих пор не была решена проблема составления классификации видов межрелигиозного диалога, которая бы адекватно и во всей полноте описывала этот крайне сложный, многоаспектный феномен.

В монографии представлена разработанная автором оригинальная классификация межрелигиозного диалога, которая стремится преодолеть недостатки существующих исследовательских подходов в этой области.

В первой главе книги рассматриваются существующие типологии межрелигиозного диалога и указываются их недостатки. Уделяется отдельное внимание изложению истории межрелигиозного диалога на современном этапе.

Вторая глава посвящена описанию авторского подхода к составлению классификации межрелигиозного диалога. В главах 3–6 последовательно описываются полемический, когнитивный, миротворческий и партнерский типы диалога.

Четвертая глава посвящена рассмотрению видов когнитивного межрелигиозного диалога. В соответствии с критерием «цель», то есть той задачей, которую решают участники, выделяются шесть видов когнитивного диалога, в каждом из которых выявляются принципы взаимодействия участников и приводятся конкретные примеры реализации. Отдельное внимание в главе уделяется описанию моделей теологии религий и их влиянию на межрелигиозный диалог.

В основе выделения видов миротворческого диалога, который рассматривается в пятой главе, лежит тот «уровень» («высокий», «средний», «низовой»), на котором осуществляется межрелигиозное взаимодействие. В частности, в контексте «высокого уровня» миротворческого диалога подробно описывается практика встреч религиозных лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Патриарха Московского и всея Руси, направленная на урегулирование Карабахского конфликта.

Шестая глава посвящена партнерскому диалогу. В ней автор разбирает различные формы межрелигиозного сотрудничества в социальной и экологической сфере.

В заключительной седьмой главе «Институциональные аспекты межрелигиозного диалога» рассматриваются основные межрелигиозные организации. Автор анализирует деятельность Межрелигиозного совета России, а также ведущих зарубежных организаций, уделяя особое внимание крупнейшей из них – «Религии за мир» (Religions for peace). В приложении содержатся таблицы, которые схематично представляют основные итоги проведенного исследования.

В работе содержится обширный фактологический материал, касающийся опыта организации межрелигиозного диалога в его различных формах. В связи с этим монография имеет не только научную, но и практическую ценность. Представленные в ней сведения могут быть полезны участникам межрелигиозного диалога (сотрудникам религиозных организаций и государственных структур, представителям СМИ) для укрепления мира и согласия, развития взаимопонимания и созидательного сотрудничества. Монография также может использоваться при преподавании дисциплин, связанных с проблематикой межрелигиозных отношений в России и в мире.



Источник: сайт ОЦАД