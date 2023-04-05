Вышел анимированный ролик по Книге пророка Ионы на якутском языке (ВИДЕО)

За последние несколько лет Институт перевода Библии (ИПБ) выпустил целый ряд анимированных роликов по книгам Библии с иллюстрациями разных, в том числе и национальных, художников. В этот раз ИПБ выпустил анимированный ролик по Книге пророка Ионы на якутском языке.

Его создатель Мария Шеманова использовала иллюстрации якутской художницы Марии Адамовой к этой библейской книге. Ролик создан в технике анимации и коллажа, которая позволила привести в движение всех персонажей книги: самого пророка, моряков на терпящем бедствие корабле, плачущий о своих грехах народ, неожиданно для Ионы покаявшейся после его проповеди Ниневии.

Картинки разворачивающейся перед зрителем библейской притчи на протяжении всего ролика перемежаются выделенными крупным планом параграфами текста, обрамленного орнаментом. Это позволяет попеременно читать текст, размышляя над ним, и погружаться в ожившую атмосферу описываемых событий. Читатель то активно задействует собственное воображение, то превращается в зрителя фильма с особым национальным якутским колоритом. Так, например, по окончании своей проповеди Иона садится за воротами города и начинает толочь что-то в большом глиняном кувшине. Эта привнесенная в библейский сюжет сценка отражает национальную особенность якутов: в минуты особого напряжения (в частности, молитвы) занимать себя работой.

Как и в предыдущем, шорском, ролике его создательница использовала смешанную технику: рисованные картинки располагаются на фоне настоящих пейзажей: штормящего моря, морского прибоя, грозовых облаков, древней крепости. Особенно выделяется драматичный диалог Ионы с корабельщиком, когда вырезанные фигуры рисованных персонажей поочередно предстают на фоне грозной природной бури, и два монолога, обращенные Ионой ко Всевышнему: из глубины морской и из палимой зноем пустыни. Здесь драматизм ситуации подчеркивается не только анимацией, но и звуковым оформлением. Первая молитва звучит на фоне национального якутского инструмента, создающего у слушателя медитативно-созерцательный настрой. Вторая – на фоне завывающего ветра пустыни. Все использованные эффекты, зрительные и слуховые, гармонично взаимодействуют в рамках цельной композиции, вырастающей из библейского повествования.