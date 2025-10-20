Всероссийское юбилейное паломничество в Рим. День 6: «Молись и трудись» (+ ФОТО)

Шестой день юбилейного паломничества прошел под девизом «Ora et Labora» («молись и трудись»). Паломники из России и еще 70 тысяч человек приняли участие в Святой Мессе под предстоятельством Святейшего Отца Льва XIV.

На воскресной Литургии 19 октября Понтифик причислил к лику святых Римско-Католической Церкви семь блаженных подвижников веры, проповедников и мучеников из различных стран мира: Питера То Рота, первого святого из Папуа-Новой Гвинеи, армянского архиепископа Игнатия Малояна, венесуэльского врача Хосе Грегорио Эрнандеса Сиснероса, с. Марию Полони, с. Марию Кармен Рендилес Мартинес, с. Марию Тронкатти, посвятивших свои жизни служению больным и нуждающимся, и Бартоло Лонго, итальянского юриста, доминиканского терциария, ревностного почитателя молитвы Святого Розария. Благодаря его деятельному участию в Помпеях был построен Санктуарий Богоматери Розария.

Эти святые являют пример жизни, укорененной в труде и молитве, ради славы Христа.

До начала богослужения паломники на площади Святого Петра прочитали молитву Святого Розария, а после провозглашения Папой Львом XIV имен канонизируемых прочитали Литанию Всем Святым.

После окончания Литургии Папа по традиции объехал площадь на папамобиле, приветствуя и благословляя присутствующих.

Затем паломники отправились в один из 13 монастырей и единственный сохранившийся до настоящего времени монастырь, основанный св. Бенедиктом. Здесь они посетили пещеру, в которой святой Бенедикт провел три года, стараясь переосмыслить свою монашескую жизнь. Результатом этих размышлений стал девиз «Ora et Labora» («Молись и трудись»), ставший основой монашеского устава и центром духовной жизни основанного им Ордена бенедиктинцев, которые в своей своей жизни сочетают духовную молитву и физический труд.

Завершился шестой день паломничества благодарственной молитвой Господу за все дары, которые паломники получили в эти дни, и молитвой за Папу Льва XIV, встреча с которым стала центральным событием юбилейного паломничества.



Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве