Всероссийское юбилейное паломничество в Рим. День 3: «Видимый знак нашей общности со Вселенской Церковью»

16 октября — третий день Всероссийского паломничества — состоял из двух частей: общей и свободного времени. Первая часть была посвящена посещению одной из четырех папских Базилик Санта-Мария-Маджоре, в которой находится икона Salus Populi Romani, список с которой был подарен Папой Франциском российским католикам на Юбилейный год и который, по словам владыки Павла, являет собой «видимый знак нашей общности и преданности Церкви и Богородице».

В Базилику Санта-Мария-Маджоре паломники вошли через Святые Врата. Здесь они посетили место упокоения Папы Франциска, помолились в часовне Пресвятых Даров, совершили молитву Святого Розария перед главным алтарем базилики и участвовали в Святой Мессе под предстоятельством епископа Клеменса Пиккеля перед иконой Salus Populi Romani.

Как сказал владыка Клеменс, «возможно, мы сейчас до конца не осознаем, в каком месте мы находимся, и это осознание придёт к нам позднее. Но поднимите ваши глаза вверх, посмотрите на икону Salus Populi Romani, ее называют чудотворной. И сегодня на этой Мессе перед нами – видимый знак одного такого чуда. Это умножение священников в алтаре. Так давайте будем просить Господа об умножении священников в наших епархиях. Давайте и мы постараемся начать творить чудеса».

В своей проповеди епископ остановился на чтении из Послания святого Павла к Римлянам, в котором апостол говорит о том, что вера нас спасает. И спасение приходит через обращение наших сердец. Как отметил владыка Клеменс, «обращение сердца – это активный процесс. Это путь, который должен пройти человек, и вера укрепляет его на этом пути».

После завершения Святой Мессы паломники сделали памятную фотографию перед иконой Salus Populi Romani.

Вторая половина дня была обозначена в программе паломничества как свободное время. Паломники решили посвятить его знакомству с Римом. Епископ Николай Дубинин предложил интересную пешую прогулку: от Базилики Санта-Мария-Маджоре паломники прошли к Базилике Святого Климента, совершив краткую молитву в часовне свв. Кирилла и Мефодия. Прошли к Колизею, посетили базилику Свв. Космы и Дамиана и оттуда – к Базилике святых апостолов, генеральной курии Ордена Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных. В этой Базилике хранятся мощи свв. Филиппа и Иакова. Но знаменита Базилика тем, что именно в ней Папа Пий IX объявил догмат о Непорочном Зачатии Пресвятой Девы Марии.

Владыка Николай показал паломникам часовню Святого Распятия, построенную примерно в V-VI веках, в последствии замурованную и открытую при реставрации только в XVIII веке.

Совершая свое малое пешее паломничество от базилики к базилике, паломники погружались в историческую атмосферу города, через осмотр археологических раскопок, ознакомление с улицами старого города, развалинами резиденции Нерона, воротами Константина и еще многим другим, увиденным в пути.



Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве