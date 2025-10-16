Всероссийское юбилейное паломничество в Рим. День 2-й: «Нельзя жить верой в одиночестве» (+ ФОТО)

Молитва Юбилейного года стала прологом второго дня Всероссийского паломничества в Рим и подготовкой к Общей аудиенции с Папой Львом XIV. На площади Святого Петра паломники из разных стран с энтузиазмом приветствовали Понтифика, а также своих епископов, сопровождающих группы и сидевших во время аудиенции близ Епископа Рима.

В своем размышлении Святейший Отец остановился на отрывке из 14 главы Евангелия от Иоанна: «Иисус сказал: «Я Есмь путь, истина и жизнь: никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14, 6), и отметил, что Иисус и есть те самые Врата, пройдя через которые мы обретаем свет и жизнь вечную.

После общей молитвы Понтифик благословил всех присутствующих, а также преподал индивидуальное благословение молодожёнам и больным. После чего присутствующие на аудиенции епископы смогли лично поприветствовать Святейшего Отца, а некоторые преподнесли подарки. Так владыка Клеменс Пиккель, ординарий Саратовской Епархии Святого Климента, подарил Папе книгу Александра Крылова «Mein Lebensentwurf», изданную на немецком языке, в которой автор поделился опытом передачи веры детям и молодежи.

Следующим пунктом программы второго дня было посещение аббатства Тре-Фонтане, места, где апостол Павел принял мученическую смерть через отсечение головы и где узник ожидал своей казни (Scala coeli). По преданию, его отсеченная голова трижды стукнулась о землю, и в этих местах стали бить ключи, что и дало название аббатству.

Здесь, в храме мученичества святого Павла, Архиепископ Павел Пецци обратился к паломникам с наставлением, в котором выделил три источника, которые подобно живым ключам на месте гибели св. Павла помогают нашему обращению и жизни со Христом. Первый – любить Бога и быть готовым к любым испытаниям, вплоть до самопожертвования. Второй – жить в семье, так, чтобы видеть Христа в своих близких. И третий – нельзя жить верой в одиночестве, верой нужно уметь делиться, и только тогда она становится живой.

После краткого наставления владыки Павла паломники могли помолиться перед источниками, представив свои интенции, попросить святого о заступничестве и посетить место заточения апостола Павла.

Святая Месса под предстоятельством Архиепископа, отслуженная в аббатстве, стала своеобразной духовной ступенькой к заключительному пункту этого дня – посещению базилики Сан-Паоло-фуори-ле-Мура (Святого Павла за стенами), чтобы пройти через Святые врата и получить индульгенцию и приклонить колени перед местом захоронения останков Святого Павла.



Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве