Во время пандемии семьи возложили на себя функци, от которых отстранилось государство, показав свою первостепенную роль в обществе

По случаю Года семьи Amoris laetitia, который был провозглашен Папой Франциском в связи с пятилетием постсинодального апостольского послания о семье, епископы Германии обратили внимание общественности на то, что семьи заслуживают большей заботы со стороны политиков и должны считаться приоритетом. «Без стабильных семей наше общество не функционирует», — заявил монсеньор Хайнер Кох, архиепископ-митрополит Берлина и президент Комиссии по браку и семье в лоне Немецкой епископской конференции.

Прелат отметил, что пандемия COVID-19, продолжающаяся уже более года, «радикально преобразила семейную жизнь», и не только в позитивном смысле. «В то время как одним удалось выстоять в ситуации, спровоцированной санитарным кризисом, – пояснил он, — многие другие уже перешли грань своих возможностей». Для семей в целом расходы в этот период увеличились, что особенно ударило по самым уязвимым семьям, например, где есть только один родитель.

Закрытие школ усугубило существовавшую и прежде проблему совмещения работы и семейных обязанностей. Кроме того, оставшись без помощи со стороны детских учреждений, а также бабушек и дедушек, семьи достигли максимального уровня стресса. Родителям пришлось не только совмещать дом и работу, но и стать домашними учителями для школьников.

Из-за ограничений в связи с пандемией многие потеряли работу или часть дохода, а пожилые были обречены на одиночество. Некоторые не смогли даже попрощаться со своими усопшими близкими.

Тяжкие последствия пандемии терпят и дети: продолжительное закрытие школ отразилось на их ментальном здоровье, на воспитательном процессе и на социализации. Малоимущие семьи не получали никакой поддержки для дистанционного обучения.

«Нынешний кризис, — подчеркивает иерарх, — показал, что на социальном уровне родители и семьи оказывают важную услугу обществу. Уход за детьми, их воспитание и образование, помощь пожилым, — все это часто остается непризнанным, а работой считается лишь занятость с зарплатой».

Таким образом, семьи взяли на себя те заботы, которые общество было не в состоянии обеспечить, и поэтому они заслуживают максимального внимания со стороны государственных учреждений, подытожил монсеньор Кох.



Источник: Vatican News