Визит Папы Франциска в Ирак продолжился общением с представителями авраамических религий

Утром 6 марта, во второй день своего Апостольского визита в Ирак, Папа Франциск отправился самолетом в город Эн-Наджаф, расположенный в 160 км к югу от Багдада. Это третий по значению город для мусульман после Мекки и Медины – главный духовный очаг иракских шиитов и цель паломничества шиитов всего мира, он связан с фигурой одной из самых почитаемых фигур в исламе – двоюродным братом Магомета имамом Али, гробница которого находится в местной мечети, построенной в его честь, и составляющей великую святыню для исповедников ислама. Город известен еще и огромным кладбищем, самым большим мусульманским кладбищем мире, а также является резиденцией духовного лидера иракских шиитов Великого Аятоллы Али Аль-Систани. Встретившись с ним, Святейший Отец сделал очередной важный шаг на пути католическо-мусульманского диалога. Визит имел исключительно частный характер, а беседа духовных лидеров длилась 45 минут.



Как сообщил представитель Апостольской Столицы Маттео Бруни, в ходе визита вежливости Папа подчеркнул важность сотрудничества и дружбы между религиозными сообществами, ибо лишь развивая взаимное уважение и диалог можно внести позитивный вклад в благоуспеяние страны, региона и всего мира. Преемник Святого Петра воспользовался встречей, чтобы поблагодарить Великого Аятоллу за то, что он вместе со всем шиитским сообществом поднимает свой голос в защиту слабых и отверженных, подчеркивая сакральность человеческой жизни и важность единения всего народа Ирака. На прощание Папа Франциск заверил Аль-Систани в своих молитвах за водворение братства на земле Ирака, а также на всём Ближнем Востоке и во всём мире.

Отметим, что Великий Аятолла Аль-Систани является высшим духовным авторитетом не только в Ираке, но также и среди шиитов Пакистана, Индии, европейской и американской диаспор. Его личная встреча с Предстоятелем Католической Церкви является первой в истории.



Второй день своей апостольской поездки в Ираке Папа Франциск продолжил паломничеством в Ур Халдейский, место, священное для иудеев, христиан и мусульман, «место благословенное, которое возвращает нас к корням, к истокам Божьего деяния, к рождению наших религий», как отметил Понтифик, обращаясь к участникам прошедшей в этом месте межрелигиозной встречи. Сообщают корреспонденты Vatican News Виктор Владимиров и Ольга Сакун.



Представители иудаизма, христианства и ислама возносили в Уре Халдейском благодарение Всемогущему и любящему Богу-Творцу за общего отца в вере, Авраама, выдающегося сына этой благородной земли. Библейский патриарх оставил своим потомкам пример всецелого послушания Господу, мужества, стойкости, великодушия и гостеприимства, героической и безоговорочной веры, выйдя победителем из крайне трудных испытаний. Благословенный Богом Авраам стал благословением для всех народов.



Верующие вознесли прошения милосердному Богу о даре прочной веры, которая содействует благу, открывает сердце Всевышнему и ближним; а также о даре неудержимой надежды, способной повсюду замечать верность Божьих обетований. Духовные потомки Авраама молились, дабы Господь сделал их свидетелями Его заботы обо всех, в особенности о мигрантах и беженцах, вдовах и сиротах, бедных и больных. «Открой наши сердца взаимному прощению и сделай нас инструментами примирения, строителями более справедливого и братского общества. Прими в Твою обитель мира и света всех умерших, особенно жертв насилия и войны. Помоги гражданским властям в поисках похищенных людей, а также в особой защите женщин и детей. Помоги нам заботиться о планете, общем доме, который Ты даровал всем нам по Твоей благости и щедрости». Иудеи, христиане и мусульмане просили Бога поддержать их в деле восстановления Ирака и даровать необходимые силы для помощи беженцам, дабы те смогли вернуться домой в безопасности и начать достойную, мирную и процветающую жизнь.



Обращаясь к участникам межрелигиозной встречи, Папа Франциск в частности сказал: «Здесь, где жил наш отец Авраам, кажется, будто мы вернулись домой. Здесь он услышал зов Божий, отсюда отправился в путешествие, изменившее историю. Мы – плод этого зова и этого странствия». Здесь Бог призвал Авраама посмотреть на небо и сосчитать звезды (ср. Быт 15,5), и сегодня «мы, евреи, христиане и мусульмане вместе с братьями и сестрами других религий воздаем честь отцу Аврааму, поступая как он: мы смотрим на небо и идем по земле». Созерцая небо спустя тысячелетия, продолжил Папа, мы видим те же самые звезды, которые «освещают самые мрачные ночи потому, что они сияют вместе». Небеса несут нам послание единства: «Запредельность Бога отсылает нас к инаковости брата. Но если мы хотим сохранить братство, нельзя терять из виду небо. Мы, потомки Авраама, представляющие разные религии, прежде всего чувствуем долг помочь нашим братьям и сестрам вознести к Небу взор и молитву». Мы служим Богу, чтобы освободиться от рабства собственного «я», потому что Бог побуждает нас любить, и истинная религиозность заключается в поклонении Богу и любви к ближнему, подчеркнул Святейший Отец. На этом месте, на земле Авраама, мы утверждаем, что Бог милосерден и что самое большое кощунство – это осквернять имя Бога ненавистью к брату. «Вражда, экстремизм и насилие не вдохновляются религией: это предательство религии». Терроризм варварски разрушил часть великолепного религиозного наследия на севере Ирака, но даже в те мрачные моменты на небесах сияли звезды, и этими звездами были молодые волонтеры-мусульмане из Мосула, которые помогали христианам восстанавливать храмы и монастыри, завязывая братские отношения на руинах ненависти. И сегодня христиане вместе с мусульманами восстанавливают мечети и церкви.



Мы смотрим на небо, но и идем по земле, продолжил Папа. Взгляд, устремленный в небеса, не отвлекал Авраама от его пути. Господь «вывел Авраама из Ура Халдейского» (Быт 15,7), и его путь, таким образом, был «исходом», потребовавшим жертв. Мы все призваны совершить исход из самих себя, потому что мы нуждаемся друг в друге. Пандемия дала нам понять, что никто не спасается в одиночку. «В переживаемых нами бурях нас спасет не изоляция, не гонка вооружений и не воздвижение стен: наоборот, от этого мы будем еще дальше друг от друга и еще более озлобленными». Небеса указывают нам иной путь – путь мира. Этот путь начинается с того, что мы отказываемся иметь врагов: единственным нашим врагом должна быть вражда. «Мы, сегодняшнее человечество, и прежде всего верующие всех религий, призваны превратить орудия ненависти в орудия мира, призваны настойчиво увещевать руководителей наций, чтобы растущая гонка вооружений уступила дорогу распределению продовольствия для всех», – подвел итог Предстоятель Вселенской Церкви.

