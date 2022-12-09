Вечерняя молитва Папы на Испанской площади в праздник Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы

Вечером 8 декабря, в праздник Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы, Папа Франциск совершил традиционный молебен, вверив Вечный город и весь мир милосердному ходатайству Матери Христа. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец прибыл на площадь Испании в центре столицы и в присутствии многочисленных паломников, церковных и гражданских властей возложил букет белых роз к основанию памятника Девы Марии. Это был первый после пандемии публичный молебен Папы на римской площади, о чём он упомянул в молитвенном обращении к Пресвятой Богородице:

«После двух лет, в течение которых я в одиночестве приходил воздать тебе честь на рассвете, сегодня я возвращаюсь вместе с народом этой Церкви и сего Града. Я приношу Тебе благодарение и мольбы всех твоих детей, близких и далёких».

Епископ Рима вознёс молитву о детях и родителях, о молодых супружеских парах, о стариках и особенно о молодёжи, дабы после периода пандемии она «постепенно взяла себя в руки, расправила крылья и вновь обрела вкус к великим делам». Молодые люди «открыты для будущего, но их сдерживает культура, богатая вещами, но бедная ценностями», сказал Папа.

Молясь об Украине, Святейший Отец сказал: «в этот праздничный день я хотел бы вознести Непорочной Деве благодарность украинского народа за мир, о котором мы давно просим Господа, но вместо этого должен ещё раз представить ей прошения детей, стариков, отцов и матерей, молодёжи этой истерзанной и страдающей земли».

«В действительности все мы знаем, что ты – с ними и со всеми страждущими, как ты была рядом с Крестом твоего Сына».

В конце богослужения Епископ Рима выразил молитвенную надежду, «что любовь восторжествует над ненавистью, правда над ложью, прощение над обидой, а мир над войной».

Перед тем как приехать на площадь Испании, Святейший Отец посетил Папскую базилику Санта-Мария-Маджоре, где в тишине вознёс молитву перед чудотворной иконой Пресвятой Девы Salus populi romani («Спасение римского народа») и возложил к её алтарю букет цветов.