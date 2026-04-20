В Сочи прошло заседание Катехетической комиссии при ККЕР

С 13 по 17 апреля 2026 года в городе Сочи состоялось очередное заседание Катехетической комиссии при Конференции католических епископов России (ККЕР).

В работе встречи приняли участие представители всех четырёх католических епархий России. Заседание возглавил епископ Кирилл Климович, ответственный за катехизацию в Конференции католических епископов России. В работе комиссии участвовали представители епархиальных катехетических комиссий.

Приглашённый докладчик – отец Александр Крылов, который представил авторское пособие по подготовке к Таинству Миропомазания. Состоялось обсуждение вопросов катехизации подростков, молодёжи и молодых взрослых.

По итогам заседания был принят ряд решений, направленных на развитие катехизического служения в епархиях России. В области издательской деятельности продолжается работа над пособием по подготовке к Первому Причастию и рассмотрена возможность перевода и адаптации пособия по подготовке к Миропомазанию, предложенного отцом Александром Крыловым. В области цифровых ресурсов принято решение о продолжении работы над общим для всех епархий катехетическим сайта, который станет полезным ресурсом для катехизаторов, родителей и тех, кто проходит катехизацию (особенно в гибридном формате). В области программной основы катехизации — проект направлен на утверждение ККЕР; продолжается разработка и рецензирование отдельных тем с учётом принципов работы с несовершеннолетними.

Очередная очная встреча Катехетической комиссии запланирована в следующем году в Преображенской епархии. Текущая координация между епархиями будет осуществляться комиссией епархии, принявшей встречу — до следующей встречи!



Источник: Официальный сайт ККЕР