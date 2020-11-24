В России впервые издана книга о богословском осмыслении зависимости и стратегии исцеления

Онлайн-презентация книги «Богословие и зависимость. Опыт построения христианской аддиктологии», которую написали игумен Иона (Займовский) и Роман Кузьмин, состоялась в Культурном центре «Покровские ворота», передает Благовест-инфо.

Книга, вышедшая в издательстве «Практика», – не первая, посвященная актуальной теме химической зависимости, но первая в России, излагающая систематический взгляд на новую область «богословие зависимости» и вводящая новое понятие «христианская аддиктология». На основе большого опыта работы о. Ионы в качестве руководителя профилактической программы «Метанойя» рассматриваются основные практики реабилитации, и в первую очередь, всемирное движение «Анонимные алкоголики» (АА). Дается глубокий анализ этого движения с позиций практического пастырского богословия.

В начале встречи о. Иона пояснил, почему в названии книги соседствуют понятия «богословие и «зависимость». Как может показаться неискушенному читателю, они принадлежат абсолютно разным сферам жизни, которые никак не пересекаются: богословие – нечто академическое, удел специалистов-интеллектуалов, а та или иная зависимость (алкогольная, наркотическая, любая другая нехимическая, созависимость) – явление, которое болезненно знакомо почти каждой семье. По словам автора, «богословие зависимости» – новаторское понятие, оно не так давно вошло в обиход христиан, занимающихся помощью зависимым. Тем, кто ведет исследования в этой области, приходится до сих пор преодолевать застарелый стереотип: «Если зависимость, то причем здесь Бог и богословие? Это область медицины. А если Церковь, то почему она занимается не духовным окормлением, но химической зависимостью?» Но авторы новой книги используют холистический подход, учитывающий как биологическую, так и духовную составляющую феномена зависимости. При таком подходе исцеление – это возвращение страдающего человека к целостности, которую даровал ему Бог. И подобный ракурс делает рядоположение «богословия» и «зависимости» не только правомерным, но и плодотворным. То, что светская наука и богословие могут сотрудничать, «питать друг друга», о. Иона понял во многом благодаря своему учителю и другу, известному психологу Федору Василюку, памяти которого посвящена новая книга.

Издание основано на изучении работы православного сообщества «Метанойя», созданного при Даниловом монастыре в Москве, а также на диссертации, которую о. Иона защитил в 2017 г. в Общецерковной аспирантуре (ОЦАД), получив степень кандидата богословия. Предисловие к книге написал ректор ОЦАД, митрополит Волоколамский Иларион. Он констатирует, что нарастающая зависимость человека от алкоголя и других химических веществ сегодня «принимает масштаб стихийного бедствия», и отмечает, что новая книга «помогает подойти к проблеме зависимости комплексно, через сотрудничество медико-психологической науки, христианской Церкви и общественных движений».

Роман Кузьмин, соавтор о. Ионы, добавил в книгу философской рефлексии. Для него очень важно, что в центре нового издания оказалось сообщество АА и его основа – программа «12 шагов», которую Кузьмин считает, без преувеличения, «одним из откровений Бога людям в ХХ веке». И действительно – удивительным образом «из беседы двух алкоголиков в США в 1935 г. родилось всемирное движение, которое никто не может уличить в финансовых махинациях, ни в чем другом, это абсолютно чистая история», которая несет «важное послание человечности».

Как напомнил о. Иона, именно благодаря АА родилась аддиктология – научная дисциплина, которая занимается помощью зависимым людям и разрабатывает различные подходы к преодолению болезни. Он считает, что необходимо наполнить эту область христианским смыслом. Такая попытка и была сделана авторами – они вводят новаторское понятие «христианская аддиктология», разумея под этим «дисциплину на стыке психологии, наркологии и богословия, которая в скором времени, надо полагать, обретет свое законное место в русских духовных школах, на приходах и в общинах Русской Православной Церкви». Кстати, в целом ряде вопросов зрителей звучала мысль о необходимости знакомства священнослужителей, действующих и будущих, с этой новой областью. Авторы надеются, что эта книга «даст клич» для объединения всех, кто помогает зависимым, тем более что хороший задел уже есть: о. Иона упомянул о двух представительных международных православно-католических конференциях по богословию зависимости, которые были организованы в 2018 и 2019 гг. при поддержке международного фонда «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not).

Много лет работая с зависимыми, о. Иона свидетельствовал, что не раз видел «невероятные чудеса: когда человек, личность в котором едва проглядывается, «выстреливает» в личностном и духовном росте, уходит вперед, и мне за ним не угнаться. Эта сторона АА невероятно привлекает… Настоящий выздоравливающий алкоголик может просто поразить и вдохновить». Но, согласно книге АА, перестать пить – это только начало выздоровления. По словам Кузьмина, многие выздоравливающие алкоголики ощущают некую тягу, пустоту, ищут какое-то новое наполнение жизни – и тут на помощь к ним приходит «множество предложений на рынке духовных услуг». «Но мы считаем, что программа «12 шагов» «взята из Евангелия», «наполнена христианским благовестием», и люди, нашедшие в ней новую свободу, могут припасть к христианскому источнику. Мы верим, что Христос исцеляет. В этом смысле христианской аддиктологии есть что сказать анонимным алкоголикам. Программа АА не самодостаточная, она нуждается в большем горизонте, и мы верим, что этот горизонт может предложить христианство», – сказал Кузьмин.

Он дал будущим читателям представление о структуре книги, которая имеет подробнейшее оглавление и состоит из пяти глав. Первая глава посвящена предпосылкам возникновения аддиктологии, взаимоотношениям науки и духовности, научному исследованию АА и его критике, а также помощи алкоголикам и наркоманам со стороны Русской Православной Церкви. Подробные сведения об АА можно почерпнуть из второй главы. Третья называется «В какого бога верят анонимные алкоголики» и посвящена религиозной составляющей АА. Четвертая глава одноименна книге: авторы показывают, как по крупицам, в трудах разных западных богословов (среди них есть и православные), складывалось представление о богословском понимании зависимости. А пятая рассказывает о том, как целостный подход применяется на практике: в работе программы «Метанойя», в сотрудничестве с государственной медициной, в помощи священнослужителям, а также формулируются пять постулатов христианской аддиктологии.

Многолетняя работа о. Ионы в программе «Метанойя» свидетельствует, что любая евангельская притча, не только история о милосердном самарянине, «прекрасно ложится на эту программу». Однако для обложки книги была выбрана иллюстрация именно этой притчи: прорись уникальной фрески XV в. из псковского храма в Мелётово изображает Христа, который, как милосердный самарянин, несет в объятиях страдающего больного. Справедливости ради надо сказать, что иногда эту фреску называют «Христос несет в рай благоразумного разбойника», что, впрочем, не делает ее менее подходящей для иллюстрации сути программы «12 шагов» и книги.

Отвечая на вопросы участников онлайн-презентации, авторы коснулись проблемы восприятия программы «12 шагов» в православной среде. Поначалу она с большим трудом прокладывала себе дорогу, вынужденно отбиваясь от подозрений, для которых достаточно было уже ее западного происхождения. Но сейчас эта программа, наряду с другими формами помощи зависимым (братства трезвости, семейные клубы трезвости, терапевтические сообщества и др.) активно используется во многих церковных центрах реабилитации алко- и наркозависимых. В связи с этим Кузьмин напомнил слова св. Иустина Философа: «Все хорошее – наше» и прокомментировал: «Не надо бояться, надо брать новые практики, проверять их по Евангелию и, опираясь на веру, опираясь на опыт, идти вперед со Христом».

Видеозапись презентации:

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Справка об авторах. Игумен Иона (Займовский) – насельник Данилова монастыря, кандидат богословия (ОЦАД), специалист в области химической зависимости, руководитель православной профилактической программы «Метанойя», автор книг «Сладкий плод горького древа» («Лоза истинная») и «Странички трезвости».

Р. Ю. Кузьмин – выпускник филологического факультета МПГУ, кандидат философских наук, преподаватель Московской консерватории (философия, эстетика, история и философия науки).



Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо