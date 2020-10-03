В приходе новосибирских францисканцев уже всё готово к завтрашнему празднику
В приходе новосибирских францисканцев уже всё готово к завтрашнему празднику: 4 октября, когда Церковь вспоминает св. Франциска Ассизского, братья-францисканцы из Крестовоздвиженской обители отмечают ещё и престольный праздник в честь основателя их Ордена.
А сегодня вечером 3 октября в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, окормляемом отцами-францисканцами (OFM), состоялась служба-воспоминание о блаженной смерти бедняка из Ассизи (Transitus).
Laudato sie, mi Signore cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual ? iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu ? bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.
Pax et Bonum!
(Фото алтаря перед св. Мессой — о. Коррадо Трабукки, OFM)
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна