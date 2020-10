В приходе новосибирских францисканцев уже всё готово к завтрашнему празднику

В приходе новосибирских францисканцев уже всё готово к завтрашнему празднику: 4 октября, когда Церковь вспоминает св. Франциска Ассизского, братья-францисканцы из Крестовоздвиженской обители отмечают ещё и престольный праздник в честь основателя их Ордена.

А сегодня вечером 3 октября в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, окормляемом отцами-францисканцами (OFM), состоялась служба-воспоминание о блаженной смерти бедняка из Ассизи (Transitus).

Laudato sie, mi Signore cum tucte le Tue creature,

spetialmente messor lo frate Sole,

lo qual ? iorno, et allumini noi per lui.

Et ellu ? bellu e radiante cum grande splendore:

de Te, Altissimo, porta significatione.

Pax et Bonum!



(Фото алтаря перед св. Мессой — о. Коррадо Трабукки, OFM)