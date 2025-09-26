В ожидании Папы: на Святой Земле нужны соответствующие условия

Накануне второй годовщины войны в Газе Латинский Патриарх Иерусалима рассказал в интервью немецкому католическому агентству KNA о положении христиан в регионе и условиях, необходимых для визита Папы Римского на Святую Землю.

«Ситуация в Газе – настоящая катастрофа. Следствием этого стали глубокие человеческие страдания, а также ожесточение в отношениях между израильтянами и палестинцами. Теперь между ними нет ни доверия, ни элементарного человеческого интереса друг к другу», – подчеркнул кардинал Пьербаттиста Пиццабалла.

На вопрос о возможном решении иерарх ответил: «Мы, как Церковь, малы и не имеем серьёзного влияния на принятие решений. Единственное, что могут сделать верующие, – это молиться и оказывать гуманитарную помощь. Важно также поддерживать международное давление через СМИ».



Цель — помочь всем, а не только христианам

Из более чем 450 христиан, оставшихся в Газе, лишь около десяти человек покинули её территорию. «Мы стараемся помочь им и доставить медикаменты. При этом мы хотим помочь как можно большему числу людей, а не только христианской общине», — подчеркнул иерарх.

Размышляя о судьбе христианской общины, кардинал Пиццабалла с горечью отметил: «В сегодняшней ситуации невозможно понять, что происходит на самом деле и в каком направлении развиваются события. К сожалению, сейчас отчётливо слышны только голоса экстремистов. Как люди верующие, мы хотели бы дать слово надежды, но в таких обстоятельствах это крайне сложно».



Церковь помогает в посредничестве, не выступая посредником напрямую

Отвечая на вопрос о возможном визите Папы Льва XIV на Святую Землю, Патриарх подчеркнул: «Для этого должны быть соответствующие условия: политические, социальные и религиозные. Прежде чем говорить о визите Папы, нужно потрудиться над созданием благоприятного климата на Святой Земле».

Кардинал также отметил, что Лев XIV проявляет ту же солидарность и интерес к Святой Земле, что и его предшественник: «Папа регулярно контактирует с общиной в Газе и публично говорит о нашей ситуации».

На вопрос, может ли Святейший Отец выступить «посредником» для достижения мира, кардинал Пиццабалла ответил: «Задача Церкви — не выступать прямым посредником, а помогать в посредничестве».

В рамках Юбилейного 2025 года Иерусалимский Патриархат объявил о списании задолженности семей, которые не могут платить за обучение в католических школах, на сумму около 2,5 миллионов евро.



По материалам Vatican News

(На фото — кардинал Пьербаттиста Пиццабалла во время своего визита в Газу)